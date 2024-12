Weihnachtsferien starten - viel Reiseverkehr erwartet

Gleich mit Beginn der Weihnachtsferien am heutigen Freitag wird auch die größte Reisewelle im Freistaat erwartet. Sowohl der ADAC als auch der Münchner Flughafen rechnen mit besonders vielen Reisenden, wenn die Menschen sich auf den Weg zu ihren Familien oder in den Urlaub machen. Bei der Bahn setzte die Reisewelle schon am Donnerstag ein, wie die Buchungszahlen dem Unternehmen zufolge zeigen.

Nach Einschätzung des ADAC wird heute der staureichste Tag in den gesamten Ferien, zumal auch die Weihnachtsferien in sämtlichen anderen Bundesländern starten. «Ab Nachmittag trifft der übliche Berufsverkehr auf den Urlaubsverkehr», erläuterten die Stau-Experten.

Auch am Samstag und Montag sei vor allem auf den Ballungsraumautobahnen starker Verkehr zu erwarten, weil viele in die Innenstädte führen, um auf den letzten Drücker noch Geschenke zu besorgen oder den Christkindlmarkt zu besuchen.

Normalen Verkehr erwartet der ADAC hingegen für Sonntag und die beiden Weihnachtsfeiertage. Staus werden dann wieder nach Neujahr für die beiden Rückreisetage am 2. und 3. Januar prognostiziert. Die bayerischen Autobahnen gehören dabei wieder bundesweit zu den am stärksten betroffenen Strecken.

Bahn setzt längere Züge ein und reduziert Bauarbeiten

Die Bahn hingegen sieht schon am Neujahrstag und am 2. Januar eine besonders hohe Nachfrage, während nach Angaben einer Sprecherin zwischen den Jahren von einer gleichmäßig verteilten hohen Auslastung auszugehen sei. Das wegen zahlreicher Verspätungen in der Kritik stehende Unternehmen will auf den bundesweiten Hauptrouten längere Züge einsetzen und reduziert zudem Bauarbeiten auf ein Minimum.

Rund 1,7 Millionen Passagiere werden in den bis zum 6. Januar andauernden Weihnachtsferien zudem am Münchner Flughafen erwartet. «Der 20. und 21. Dezember 2024 sind mit voraussichtlich 116.000 Passagieren die reisestärksten Tage», erläuterte die Pressestelle.

Mit rund 540 Starts führten die meisten der 12.100 Flüge in den Weihnachtsferien nach Spanien. Auf Platz zwei und drei folgen Italien und Großbritannien. Auf der Langstrecke zieht es die Reisenden mit rund 340 Starts vor allem nach Nordamerika, wie es hieß. Exakt halb so viele Verbindungen bringen Passagiere ins ebenfalls beliebte Asien.

Der Nürnberger Flughafen rechnet mit knapp 140.000 Passagieren in den Weihnachtsferien, das ist ein Plus von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. «Viele Airlines stocken ihr Flugangebot während der Feiertage auf», schilderte Geschäftsführer Michael Hupe. Reisestärkster Tag werde voraussichtlich der kommende Sonntag mit knapp 10.000 Passagieren sein. Die meisten Ferienurlauber fliegen den Angaben zufolge von Nürnberg nach Antalya in der Türkei, ins ägyptische Hurghada und nach Mallorca.

Icon Vergrößern Warten auf den Fernbus: Auf den Straßen ist rund um Weihnachten ebenso viel los wie auf den Schienen und in der Luft (Archivbild). Foto: Sven Hoppe/dpa Icon Schließen Schließen Warten auf den Fernbus: Auf den Straßen ist rund um Weihnachten ebenso viel los wie auf den Schienen und in der Luft (Archivbild). Foto: Sven Hoppe/dpa

Icon Vergrößern Am Freitagnachmittag mischen sich Reise- und Berufsverkehr (Archivbild) Foto: Matthias Balk/dpa Icon Schließen Schließen Am Freitagnachmittag mischen sich Reise- und Berufsverkehr (Archivbild) Foto: Matthias Balk/dpa