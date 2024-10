Auf den Straßen Deutschlands wird es voll

Egal, ob auf der Straße, der Schiene oder in der Luft – bis 2040 wird noch mehr los sein. Dabei bleiben Auto und Lastwagen wohl die dominierenden Transportmittel, wie aus einer umfassenden Verkehrsprognose des Bundesverkehrsministeriums hervorgeht. Minister Volker Wissing rechnet schon am Donnerstag bei der Vorstellung der Vorhersage mit harscher Kritik, da er nach wie vor auf den Gütertransport auf der Straße setzt. Doch der FDP-Politiker stellt klar: „Ich richte meine Politik an Zahlen, Daten und Fakten aus. Und nicht an einer Ideologie.“

