Zu schnell gefahren - Autounfall mit zwei Schwerverletzten

Bei einem Autounfall auf einer Bundesstraße im Landkreis Augsburg sind zwei Personen schwer verletzt worden. Die Fahrer der beiden Fahrzeuge, ein 21-jähriger Mann und eine 61 Jahre alte Frau, seien in ihren Autos eingeklemmt worden, teilte die Polizei mit.

Der 21 Jahre alte Unfallverursacher fuhr demnach am Morgen mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 17 in Stadtbergen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei habe er das Auto der Frau erfasst und sei in die Leitplanke gefahren, so ein Polizeisprecher. Der Rettungsdienst brachte die beiden Schwerverletzten in eine Klinik.

Die Polizei sperrte zunächst die Straße in Fahrtrichtung Norden. An beiden Autos sei ein Totalschaden entstanden, so der Sprecher. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 30.000 Euro. Den 21-Jährigen erwartete demnach eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.