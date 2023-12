E-Auto-Förderung läuft bereits zum Montag ab

Nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil geht es nun ganz schnell. Die Bundesregierung lässt die E-Auto-Förderung bereits mit diesem Wochenende auslaufen. Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer übt harte Kritik.

Die Bundesregierung muss sparen, tut das, was nun sehr kurzfristige Folgen für die Förderung von E-Autos hat. Ab Montag bereits können keine neuen Anträge mehr für den Umweltbonus beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gestellt werden. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Samstag mit.

Bereits zugesagte Förderungen seien nicht betroffen und würden ausgezahlt, heißt es aus dem von Robert Habeck (Grüne) geführten Haus weiter. Vorliegende Anträge, die bis einschließlich 17. Dezember, also mit Ablauf des dritten Adventssonntags, beim BAFA eingingen, würden in der Reihenfolge ihres Eingangs weiterbearbeitet und – sofern die Fördervoraussetzungen vorlägen – bewilligt.

Was Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer sagt

Der Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer kommentiert das Förder-Aus im Gespräch mit unserer Redaktion so: "Wirtschaftsminister Habeck und die Ampel setzen das Elektroauto in Deutschland auf die Standspur. Das schadet dem Klima und der deutschen Autoindustrie." Es sei unvorstellbar, dass ausgerechnet die Grünen dem Elektroauto die Luft abdrehten. Diese hätten nach Ansicht Dudenhöffers eine immer größer werdende Glaubwürdigkeitskrise.

Dudenhöffer kritisiert das Vorgehen der Ampel in der Haushaltskrise weiter scharf. Diese fahre die Autoindustrie in Deutschland "in eine Elektroautokrise". Der Professor rechnet damit, dass mit dem Förderstopp im kommenden Jahr in Deutschland 200.000 E-Autos weniger verkauft werden. Und das hat seiner Einschätzung nach Folgen. "Da in riesigen Märkten wie China bis zu 40 Prozent der Neuwagen entweder vollelektrisch oder als Plug-In verkauft werden, gewinnen chinesische Autobauer und Tesla das Rennen um die Skales beim Elektroautos. Damit entsteht ernstzunehmender industrieller Schaden in Deutschland."

Während bereits 2025 in China mehr als sieben Millionen Elektroautos verkauft würden, falle Deutschland auf 300.000 zurück. Dudenhöffer bemängelt, dass damit den deutschen Autobauern im wichtigen Heimatmarkt die entscheidenden Kostenvorteile durch hohe Produktionsvolumen fehlten, während die chinesischen Autobauer ihre Stellung ausbauen könnten.

Bundeswirtschaftsministerium: Seit 2016 etwa zehn Milliarden für den Umweltbonus

Laut Bundeswirtschaftsministerium wurden seit 2016 insgesamt etwa zehn Milliarden Euro im Rahmen des Umweltbonus für rund 2,1 Millionen Elektrofahrzeuge ausgezahlt. Das Ministerium meint: "Das Förderprogramm war sehr erfolgreich und hat die Elektromobilität in Deutschland entscheidend vorangebracht." Der Umweltbonus hätte - ohne das Verfassungsgerichtsurteil - im kommenden Jahr auslaufen sollen.

Die Bundesregierung will eigentlich, dass bis 2030 auf Deutschlands Straßen 15 Millionen Elektroautos rollen. Ob das erreicht werden kann, bezweifeln Experten. Nach Angaben des Verbands der Deutschen Autoindustrie (VDA) waren Ende November rund 1,3 Millionen reine Stromer zugelassen – bei insgesamt mehr als 48 Millionen Personenkraftwagen.