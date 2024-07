Lasst die Supermärkte länger offen

Lange wurde darum gerungen, doch das Ergebnis wirkt seltsam mutlos. Bayern bekommt ein eigenes Ladenschlussgesetz. Der Freistaat war das einzige Bundesland, in dem noch das alte Bundesladenschlussgesetz aus dem Jahr 1956 galt. Alle anderen Länder haben eigene Regeln erlassen. Nun hat sich die Koalition aus CSU und Freien Wählern auf Eckpunkte geeinigt. Doch was wie eine Revolution klingt, ist nicht einmal ein Revolutiönchen. Im Kern bleibt nämlich das meiste beim alten. Die Geschäfte können auch weiterhin von 6 bis 20 Uhr öffnen, möglich sind künftig bis zu acht lange Einkaufsnächte. Allein digitale Kleinstsupermärkte sollen rund um die Uhr offen bleiben können. In diesen ist dann kein Personal anwesend. Andere Bundesländer sind liberaler: In Rheinland-Pfalz und dem Saarland können alle Läden bis 22 Uhr geöffnet werden, in zwölf Bundesländern sogar rund um die Uhr, darunter auch in Baden-Württemberg. Hier kommt es deshalb abends zu einem regen Grenzverkehr.

Der große Konsens im Freistaat zum Ladenschluss um 20 Uhr erstaunt

Sicher, es gibt einige Gründe, die Ladenöffnungszeiten nicht zu weit auszudehnen. Ein Grund ist der Schutz der Beschäftigten, die nicht ohne Not rund um die Uhr arbeiten sollen. Dazu kommt, dass längere Öffnungszeiten nicht unbedingt den Handel beleben, schließlich können die Bürgerinnen und Bürger jeden Euro nur einmal ausgeben. Und schließlich stellen längere Öffnungszeiten Kosten für die Geschäfte dar, wenn zusätzliche Schichten eingeführt werden müssen. Ob sich in Zeiten des Fachkräftemangels genügend Personal für den Abend findet, kommt verschärfend hinzu. Dies alles führt zu einem seltenen Effekt. Ein Gesetz, das praktisch kaum etwas bewegt, stößt auf breiteste Zustimmung. In der Opposition ist die bayerische SPD seit langem gegen längere Öffnungszeiten, weil sie die Beschäftigten schützen will und befürchtet, dass kleinere Geschäfte überfordert werden. Die Grünen zeigen sich mit dem Entwurf zufrieden und kritisieren allenfalls die Bürokratie, wenn Einzelhändler ihre langen Verkaufsabende anmelden müssen. Selbst der Handelsverband zeigte sich im Großen und Ganzen mit der Lösung zufrieden. Und die FDP, die sich einst für eine Öffnung von 0 bis 24 Uhr ausspracht, ist im Landtag nicht mehr vertreten. Bayern war in Deutschland häufig Avantgarde. Der Freistaat gönnte sich das strengste Rauchverbot oder setzte sich die strengsten Klimaziele. Zusammen mit dem Saarland hat man jetzt weiterhin die strengsten Ladenschlusszeiten. Was also kritisieren, wenn alle zufrieden sind?

Statt abends an die Tankstelle zu fahren, wäre der Einkauf im Supermarkt bis 21 Uhr für Verbraucher besser

Trotz des Konsenses wird der Druck steigen, die Ladenöffnungszeiten auszuweiten. Die Ausweitung von 18.30 Uhr auf 20 Uhr war in den 90er Jahren für tausende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein Segen, die nach Dienstschluss noch in die Supermärkte gehen konnten. Eine Öffnung bis 21 Uhr oder 22 Uhr würde zahlreichen Bürgern auch heute sicher entgegenkommen. Dies gilt insbesondere in den Städten, in denen auch abends häufig noch viel Leben in den Straßen herrscht. Und dies gilt vor allem für den Bereich der Lebensmittel und Getränke. Wer heute abends noch kleine Besorgungen macht, fährt in Bayern stattdessen an die Tankstelle, die teilweise zu einem kleinen Supermarkt mit hohen Preisen geworden ist. Im Sinne der Verbraucher ist das nicht, zudem stellt sich die Frage, welche Marktverschiebungen sich ergeben, wenn digitale Märkte rund um die Uhr öffnen, ein klassischer Stadtteilsupermarkt aber nicht. Bayern hätte ein Stamperl mehr Mut bei der Liberalisierung der Öffnungszeiten gutgetan.