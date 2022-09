Was ist AdBlue? Bedeutung und AdBlue-Mangel in Deutschland erklärt

AdBlue gehört zu Dieselfahrzeugen genauso dazu, wie der Diesel selbst. Nun gibt es in Deutschland einen AdBlue-Mangel, der brisant werden kann. Doch was ist AdBlue? Eine Erklärung.

Im Zuge des Diesel- und Abgasskandals war AdBlue groß in den Schlagzeilen – und nun wiederholt sich diese Gegebenheit. Der Grund ist auch aktuell dramatisch, denn in Deutschland herrscht laut dem Bundesverband Gütertransport und Logistik (BGL) ein Mangel an AdBlue. Der Verband befürchtet Engpässe in der Versorgung. Doch was kann ein AdBlue-Mangel in Deutschland bedeuten und was ist AdBlue überhaupt?

Was ist AdBlue?

AdBlue stellt eine Flüssigkeit dar, welche den Schadstoffausstoß bei Dieselfahrzeugen deutlich verringert. Sie ist von großer Bedeutung für die Mobilität, da dieselbetriebene Fahrzeuge ohne den Einsatz von AdBlue gar nicht genutzt werden dürften. Dann würden sie nämlich den vorgeschriebenen Grenzwert für Schadstoffe überschreiten.

In modernen Dieselautos wird ein Katalysator verwendet, um den Ausstoß von Stickoxiden zu verringern. Diese funktioniert nur im Zusammenspiel mit AdBlue. Die Flüssigkeit wird bei den Fahrzeugen in einem dafür vorgesehenen Behälter mitgeführt. Wenn dieser leer ist, dann fährt ein Dieselauto in der Regel nicht mehr weiter. Diese Einstellung ist in den meisten Dieselfahrzeugen gegeben, da die vorgeschriebenen Schadstoffgrenzen ohne AdBlue sofort überschritten werden.

So funktioniert AdBlue:

AdBlue besteht zu 67,5 Prozent aus demineralisiertem Wasser und zu 32,5 Prozent aus Harnstoff.

AdBlue reagiert im Katalysator eines Fahrzeugs mit den Stickoxiden. Dabei werden diese in Stickstoff und Wasserdampf umgewandelt.

AdBlue-Mangel in Deutschland: Wie brisant ist die Lage?

Wegen der Gas- und Energiekrise hat der AdBlue-Hersteller SKW Stickstoffwerke Piesteritz aus Wittenberg vor rund zwei Wochen seine Produktion gestoppt. Ein Sprecher des Konzerns erklärte, dass man beim Betrieb von einem Monat so viel Geld verlieren würde, wie in einem Jahr an Gewinn entsteht. Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen der größten Düngemittelhersteller Deutschlands. Die Produktion von AdBlue benötigt derzeit eine Menge Gas, was Unternehmen wie SKW zum Verhängnis wird. Laut dem Sprecher würde der Konzern jeden Monat rund 30 Millionen Euro Gasumlage bezahlen. Finanziell sei das nicht zu stemmen.

Der Mangel an AdBlue kann weitreichende Folgen haben. Fast alle LKW der Transport-, Speditions- und Logistikbranche fahren mit Diesel und benötigen daher AdBlue. "Kein AdBlue bedeutet keine Brummis. Und das bedeutet keine Versorgung für Deutschland", machte BGL-Hauptgeschäftsführer Dirk Engelhardt bei der Bild klar. Er wirft Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), welcher unter anderem für die Gasumlage verantwortlich ist, vor, dass er "Deutschland sehenden Auges an die Wand" fahre.

