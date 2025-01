Weltkriegsbombe in Hanau - über 3.000 Menschen betroffen

In Hanau ist unweit des Hauptbahnhofs eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie soll am Mittwoch entschärft werden. Mehr als 3.000 Anwohner müssen deshalb ihre Wohnungen verlassen, wie die Stadt mitteilte. Die Evakuierung beginne um 9.00 Uhr. Dann halten auch keine Züge mehr am Hanauer Hauptbahnhof. Während der Entschärfung ruhe der Zugverkehr, hieß es weiter. Betroffen ist die Bahnlinie Fulda-Frankfurt.

Der 250-Kilo-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sei am Nachmittag bei Sondierungen auf dem Baustellen-Gelände der Hauptbahnhofbrücke an der Güterbahnhofsstraße entdeckt worden, teilte die Stadt weiter mit. Im festgelegten Sicherheitsbereich - 500 Meter um die Fundstelle - leben etwa 3.300 Menschen, wie es hieß.

Mit Blick auf die Evakuierung sagte Stadträtin Isabelle Hemsley: «Hier zählen wir wieder auf die Mithilfe aller Bürgerinnen und Bürger, die dann möglichst schnell nach der Entschärfung wieder in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren können.» Als Notunterkunft steht die Main-Kinzig-Halle zur Verfügung.