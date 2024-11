Thalia darf buecher.de übernehmen

Deutschlands größter Buchhändler wird noch ein Stück größer: Das Hagener Unternehmen Thalia darf den Online-Buchhändler buecher.de aus der Insolvenzmasse der Weltbild-Gruppe übernehmen. Das Bundeskartellamt hat seine Genehmigung der Fusion am Montag veröffentlicht und damit entsprechende Informationen unserer Redaktion bestätigt. Demnach gehen mit sofortiger Wirkung alle Vermögenswerte von buecher.de im Rahmen eines Betriebsübergangs auf Thalia über.

Für die Beschäftigten ist das eine gute Nachricht. Alle 34 Mitarbeitenden von buecher.de in Augsburg behalten ihren Arbeitsplatz und werden zu unveränderten Konditionen weiterbeschäftigt. Auch die Marke buecher.de bleibt bestehen. Über den Kaufpreis haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. Der Erlös der Transaktion fließt aber in die Weltbild-Insolvenzmasse, aus der am Ende möglichst viele Forderungen der Gläubiger befriedigt werden sollen.

Der Buch-Reise Thalia hat aktuell 394 eigene Buchhandlungen in Deutschland und Österreich. Hinzu kommen Beteiligungen an 60 Buchhandlungen in der Schweiz. Im Geschäftsjahr 2023/24 erwirtschaftete Thalia mit allen Partnerunternehmen einen Umsatz von mehr als 1,9 Milliarden Euro.