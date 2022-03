Windenergie

vor 50 Min.

"Leere Lippenbekenntnisse": Stehen bald mehr Windräder in Bayern?

Plus Bayern hinkt beim Thema Windkraft hinterher. Der Freistaat ist kein Windland, sagen die einen. Das stimmt schon lange nicht mehr, die anderen. Eine Spurensuche.

Von Fabian Kluge

In Zöschingen ist die Windkraftwelt in Ordnung. Hinter der Kirche St. Martin mit Turm und dunklem Spitzdach ragen acht Windräder aus dem Wald empor. Davor einige Wohnhäuser der kleinen Gemeinde im Landkreis Dillingen. Die Windenergieanlagen bilden einen der größten Windparks in Schwaben und sind zudem in der Hand von rund 700 Bürgerinnen und Bürgern aus der Region. Denn Zöschingen hat einen sogenannten Bürgerwindpark. Seit neun Jahren produzieren die Windräder jährlich genug Strom, um zwischen 7000 und 9000 Drei-Personen-Haushalte zu versorgen. So geht Energiewende – könnte man meinen. Doch Bayern hat ein Windradproblem.

