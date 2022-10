Wirtschaftsnobelpreis

vor 19 Min.

Nobelpreis geht an die Retter des Bankensystems

Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an die drei US-Ökonomen Ben Bernanke (Monitor, von links nach rechts), Douglas Diamond und Philip Dybvig.

Plus Vor gut zehn Jahren hat die Bankenkrise die Welt an den Abgrund einer Weltwirtschaftskrise geführt. Dass es nicht so weit kam, hat auch mit der Arbeit dieser drei Ökonomen zu tun.

Von Matthias Zimmermann Artikel anhören Shape

Banken sind unverzichtbar für unser Wirtschaftssystem. Jeder Verbraucher und jedes Unternehmen ist Kunde einer Bank und nimmt ganz selbstverständlich deren Dienstleistungen in Anspruch. Banken sorgen dafür, dass das Geld dahin fließt, wo es gebraucht wird. Das macht die Folgen so dramatisch, wenn das Bankensystem kollabiert. Für ihre grundlegenden Arbeiten über die Mechanismen, die bei solchen Krisen wirken und wie man sie unter Kontrolle bekommen kann, haben die drei US-Wirtschaftswissenschaftler Ben Bernanke, Douglas Diamond und Philip Dybvig am Montag den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften zugesprochen bekommen.

