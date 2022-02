Wohnen

vor 17 Min.

Mieten steigen nirgends in Bayern so stark wie in Schwaben

Plus Augsburg ist bei den Neuvermietungen mittlerweile die fünftteuerste Stadt in Bayern. Doch den größten Anstieg der Preise hat Memmingen erlebt.

Von Matthias Zimmermann

Kein Ende in Sicht bei der Wohnpreisspirale: Nirgendwo sonst in Bayern sind die Mieten in den vergangenen zehn Jahren so stark gestiegen wie in Schwaben. Durchschnittlich um fünf Prozent nach oben ging es in jedem Jahr seit 2021. Damit hält der Regierungsbezirk noch vor Oberbayern, wo der Anstieg 4,7 Prozent betrug, den Spitzenplatz im Freistaat. Bei Neuvermietungen von Bestandswohnungen mit einer Wohnfläche von 40 bis 100 Quadratmetern betrug der Mietzins im vergangenen Jahr im Schnitt 10,24 Euro je Quadratmeter. Hier liegt Oberbayern mit durchschnittlich 15,68 Euro pro Quadratmeter noch deutlich an der Spitze. Das ist das Ergebnis einer Anfrage des bau- und wohnungspolitischen Sprechers der FDP-Bundestagsfraktion, Daniel Föst, an das Bauministerium.

