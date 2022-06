Zinsentscheid

vor 10 Min.

Warum steigende Zinsen auch Probleme schaffen

Plus Der Anstieg der Zinsen in der Eurozone ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Der Genossenschaftsverband Bayern begrüßt die Entscheidung - und warnt vor neuen Risiken.

Von Matthias Zimmermann

Die große Überraschung ist ausgeblieben. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag nach seiner Sitzung in Amsterdam angekündigt, die Leitzinsen im Euroraum im Juli um jeweils 25 Basispunkte anheben zu wollen. Banken müssen für geparktes Geld weiterhin 0,5 Prozent Zinsen zahlen. Ab 1. Juli will die EZB zunächst keine Anleihen von Staaten mehr kaufen. Gregor Scheller, Präsident des Genossenschaftsverbandes Bayern (GVB), kommentiert die Entscheidung so: "Es ist sehr zu begrüßen, dass die EZB die Kehrtwende aus den Negativzinsen einleitet. Dies ist auch dringend nötig, um der weiter galoppierenden Inflation Einhalt zu gebieten. Wir hätten uns allerdings mutigere Schritte gewünscht. Anstatt der nun angekündigten Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte, wäre eine Anhebung um 50 oder 75 Basispunkte ein klareres Signal für ein entschiedenes Vorgehen der Notenbank gewesen. Es bleibt zu hoffen, dass die EZB dem nun angekündigten Zinsschritt bald weitere folgen lassen wird."

