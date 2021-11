Corona-Folgen

vor 47 Min.

Löst Corona Diabetes aus? Eine Betroffene und ein Experte berichten

Plus Viele Menschen meinen, der Typ 1 treffe nur Kinder. Das ist aber nicht so. Auch Erwachsene können an dieser Form der Stoffwechselerkrankung leiden – was oft übersehen wird. Eine Betroffene erzählt.

Von Angela Stoll

Sie ist fit, fröhlich und schlank: Kaum jemand würde bei der Sportlehrerin Lara P. (Name geändert) eine Krankheit vermuten. Als die 54-Jährige im Café auf einmal mit einem Insulin-Pen hantiert, ist ihr Gegenüber daher überrascht: Diese Frau soll Diabetikerin sein? Dann beginnt Lara, ihre Geschichte zu erzählen. Nämlich davon, dass bei ihr erst vor ein paar Monaten Diabetes vom Typ 1 diagnostiziert wurde, nachdem sie zwölf Kilo in zwei Monaten verloren hatte. „Viele Leute meinen, Typ 1 würden nur Kinder und Jugendliche bekommen, und sind deshalb erstaunt.“ Es stimmt zwar, dass diese Form von Diabetes vor allem bei jungen Menschen festgestellt wird – die Krankheit kann aber grundsätzlich in jedem Alter neu auftreten.

