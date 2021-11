Was bisher über Omikron bekannt ist

Symptome, Impfung, Gefahr, Herkunft: Über die neue Corona-Variante Omikron ist bisher nur wenig bekannt. Was man bisher über die neue Variante weiß.

Herkunft: Über Omikron (Variante B.1.1.529) wurde das erste mal am 24. November 2021 vom Gesundheitsministerium in Südafrika berichtet. Am 26. November 2021 erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Corona-Variante zur "besorgniserregenden Virusvariante". Nachgewiesen wurde Omikron allerdings das erste Mal in Botswana. Seitdem hat sich die Variante aber zunächst vor allem in Südafrika verbreitet. Besonders betroffen ist die Provinz Gauteng.

Omikron: Welche Gefahr geht von der neuen Corona-Variante aus?

Gefahr: Obwohl die WHO Omikron als "besorgniserregende Virusvariante" eingestuft hat, sind viele Dinge noch unklar. Wie gefährlich Omikron ist, kann derzeit noch niemand mit Sicherheit sagen. Die Datenlage ist bisher noch nicht ausreichend, um eindeutige Antworten geben zu können. Weltweit gibt es bisher nur ungefähr 1000 Fälle.

Klar ist allerdings: Die Personen, die sich bisher nachweislich mit der Variante infiziert haben, durchlaufen milde Krankheitsverläufe. Das sagte Dr. Angelique Coetzee, die Ärztin, die in Südafrika die ersten Fälle an das Gesundheitsbehörden gemeldet hatte, mehreren Medien. Im Krankenhaus behandelt werden musste bisher offenbar keiner der Infizierten. Allerdings: Omikron ist nach ersten Einschätzungen von Experten ansteckender als bisher entdeckte Varianten des Coronavirus, weil die Infizierten eine sehr hohe Virenlast hätten.

Video: AFP

Die WHO beschwichtigte allerdings in einer Übersicht zu Omikron. Demnach sei die Variante laut aktueller Datenlage nicht ansteckender als andere Varianten. Auch, dass die Zahl der Infizierten in Südafrika derzeit wieder stark ansteige, müsse nicht unbedingt etwas mit der neuen Variante zu tun haben.

Corona-Variante Omikron: Welche Symptome haben Infizierte?

Symptome: Die WHO schreibt in ihrem Überblick weiter, dass es bisher keine Hinweise darauf gebe, dass die Symptome bei einer Infektion mit Omikron anders seien als bei bisher aufgetretenen Corona-Varianten.

Lesen Sie dazu auch

Experten hatten zuvor berichtet, dass die Symptome bei den ersten Infizierten in Südafrika außergewöhnlich waren: Erkrankte klagten demnach vor allem über Müdigkeit oder extreme Müdigkeit, Kopfschmerzen und über einen schmerzenden Körper. Davon betroffen seien eher junge Menschen. Allerdings waren die ersten mit der neuen Variante Infizierten junge Universitätsstudenten; und die Verläufe bei jüngeren Menschen sind bei Covid-19 bekanntermaßen generell milder.

Ältere Erkrankte, die an Vorerkrankungen wie Diabetes oder Herzkrankheiten leiden, könnten allerdings härter von Omikron getroffen werden. Das sagte Angélique Coetzee, die Vorsitzende des südafrikanischen Ärtzteverbands, der Zeitung Telegraph.

Video: SAT.1

Variante: Schützt die Impfung vor Omikron? Biontech gibt Update

Impfung: Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité, äußerte sich besorgt über den Impfschutz im Falle einer Infektion mit der Omikron-Variante. Im Heute-Journal des ZDF sagte er: "Keiner kann im Moment sagen, was da auf uns zukommt. Das Einzige, was man wirklich mit Sicherheit sagen kann: es ist besser, wenn man geimpft ist. Es ist noch besser, wenn man geboostert ist". Der Mainzer Impfstoff-Hersteller Biontech teilte mit, dass der mRNA-Impfstoff angepasst werden könnte. Das dauere allerdings an die 100 Tage. Man bereite bereits alles Notwendige dafür vor.

Christian Drosten ist besorgt wegen der neuen Variante Omikron aus Südafrika. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa

Warum Omikron? Das bedeutet der Name

Name: Die Benennung einer neuen Variante übernimmt die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Sie hat den Namen Omikron ausgewählt. Varianten des Virus werden nach dem griechischen Alphabet benannt. Stigmatisierung oder Missverständnisse sollen bei der Namensgebung vermieden werden, weshalb das griechische Alphabet ein guter Pool für neue Namen sei.

Allerdings sollen auch keine ethnischen oder regionalen Gruppen verletzt werden. Deshalb wurde die neue Variante auch nicht Ny oder Xi genannt, obwohl diese Buchstaben eigentlich als nächstes "an der Reihe" gewesen wären. Das hat einfache Gründe: Ny klingt zu sehr nach dem englischen "new" für "neu", und Xi ist ein chinesischer Name: So heißt etwa der chinesische Präsident Xi Jinping.

Deutschland: In Deutschland sind bisher drei bestätigte Fälle der Omikron-Variante nachgewiesen. Das Max-von-Pettenkofer-Institut wies das Virus bei drei Reisenden aus Südafrika nach, die in München gelandet waren. Ein weiterer Fall ist in Hessen bekannt. In Essen, Düsseldorf und Rees gebe es Verdachtsfälle. Bisher deute alles auf milde Verläufe hin.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.