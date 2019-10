Nasa präsentiert Raumanzüge für kommende Mondmissionen

Die schwerfälligen Raumanzüge früherer Nasa-Missionen sind legendär. Für kommende Mond-Füge hat die US-Behörde nun neue High-Tech-Anzüge vorgestellt.

In fünf Jahren sollen sie wieder auf dem Mond stehen: US-Amerikaner und erstmals auch eine US-Amerikanerin. Für das neue ambitionierte Artemis-Programm hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa die Prototypen neuer Raumanzüge vorgestellt. "Wir müssen lernen, wie wir auf einer anderen Welt für lange Zeiträume leben und arbeiten können. Dafür, liebe Freunde, brauchen wir Raumanzüge", sagte Nasa-Chef Jim Bridenstine am Dienstag (Ortszeit) in Washington.

Der Prototyp erinnert mit den rot-weiß-blauen Farben wahrscheinlich nicht nur zufällig an die US-Flagge. Mit ihm soll das etwas schwerfällige Rumgehopse der Apollo-Astronauten endgültig Geschichte werden. Hochentwickelte Materialien und neue Gelenklager sollen die zukünftigen Mondfrauen und -männer beweglicher machen. Ab sofort können sie die Hüfte drehen, die Knie besser beugen und auf Schuhen mit flexiblen Sohlen laufen. "Jetzt werden wir auf dem Mond tatsächlich richtig gehen können. Das ist ein großer Unterschied zu unseren früheren Anzügen", sagte Bridenstine.

Dressing for the occasion!Many missions require 2 spacesuits: 1 for spacewalks and 1 for protection during launch and reentry. @NASA_Astronauts will wear the orange @NASA_Orion suit on #Artemis missions during liftoff & return to Earth. Details: https://t.co/bMqhQozqHJ pic.twitter.com/4P3gKYom83