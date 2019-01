Sonde "Chang'e 4" aus China landet auf der Rückseite des Mondes

«Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit.» (Neil Armstrong beim Betreten des Mondes; Originalzitat: «That's one small step for a man, one giant leap for mankind.»

«Für einen unbezahlbaren Moment in der Menschheitsgeschichte sind alle Leute auf dieser Erde wirklich eins; eins in ihrem Stolz über das, was Ihr gemacht habt, und eins in unseren Gebeten, dass Ihr sicher zur Erde zurückkehren werdet.» (US-Präsident Richard Nixon per Funk an die Mondfahrer)