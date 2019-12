vor 35 Min.

Studie: Treffen mit Freunden sollen Gesundheit verbessern

Für die Gesundheit von Männern sind regelmäßige Treffen mit Freunden wichtig, heißt es in einer Oxford-Studie. Was den Mann daran gesund halten soll.

Diese wissenschaftliche Recherche ist die perfekte Ausrede für Ehemänner, abends ihre Kumpels in einer Kneipe zu treffen: So witzelt die englische "DailyMail" in ihrem Bericht über eine Untersuchung der Oxford Universität. Denn der Psychologie-Professor Robin Dunbar hat in einem Bericht geschrieben, dass die Gesundheit und das Wohlergehen von Männern deutlich verbessert werde, wenn sie sich mindestens zwei Mal in der Woche mit ihren Freunden treffen.

Gesundheit: Männer sollen häufiger Freunde treffen

Dunbar betonte, ein tägliches Gespräch unter Freunden sei zwar wertvoll, aber für die Gesundheit sei eine echte Männerfreundschaft mit mindestens zwei Treffen pro Woche, bei der etwas unternommen werde. Zu seinen empfohlenen Unternehmungen gehören beispielsweise das Spielen von Fußball und Rugby - oder eben, sich in einer Kneipe auf ein Bier zu treffen. Das verbessert nicht nur die Freundschaft unter Männern, sondern schafft auch tiefe Bande.

Männer, die eine soziale Gruppe aufrecht erhalten, sind dem Bericht zufolge gesünder, erholen sich schneller von Krankheiten und sind großzügiger. Doch die meisten Männer schaffen es höchstens einmal in der Woche, ihre Freunde zu treffen. Ein großer Freundeskreis ist nicht so wichtig wie das regelmäßige Treffen, wie empirische Studien belegen. Denn ein sozialer Zirkel sollte nicht größer sein als fünf Menschen.

Männer-Gesundheit profitiert von zwei wöchentlichen Treffen

Professor Dunbar betonte deshalb: "Bindungen können durch eine Bandbreite von Aktivitäten geformt werden, die von Mannschaftsport bis zu Geplänkel reicht - oder einfach bis zu einem Pint mit den Kumpels am Freitagabend. Allerdings ist der Schlüssel für den Erhalt starker Freundschaften, sich zwei Mal in der Woche zu treffen und etwas mit den vier Menschen, die einem am nächsten sind, zu unternehmen."

Der Autor Danny Waalace resümierte den Bericht über den Zusammenhang von Gesundheit und Freundschaft bei Männern mit den Worten: "Die Wissenschaft sagt uns, dass wir mehr Spaß zusammen haben und mehr unternehmen sollen. Das sind großartige Neuigkeiten, denn der Wissenschaft müssen wir gehorchen." sh

Themen folgen