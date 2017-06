2017-06-23 17:59:00.0

Polizeibericht 14-jähriger Radler kollidiert mit Auto

Jugendlicher war in Oberbernbach mit Kopfhörern unterwegs. Doch er hatte noch Glück

Kopfhörer trug ein 14-jähriger Radfahrer, der gestern bei einem Unfall im Aichacher Stadtteil Oberbernbach leicht verletzt wurde. Für die Aichacher Polizei ein Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man im Straßenverkehr abgelenkt ist, wie es im Pressebericht heißt. Um „Aufmerksamkeit im Straßenverkehr“ geht es wie berichtet auch bei der Verkehrssicherheitsaktion „Bayern mobil – Sicher ans Ziel“ in diesem Jahr. Der 14-jährige Schüler fuhr laut Polizeibericht gegen 7.25 Uhr verbotswidrig auf dem rechten Gehweg der Aichacher Straße in südlicher Richtung. Als er auf die Straße fahren wollte, um nach links in Richtung Paarbrücke abzubiegen, gab er Handzeichen, ohne sich umzusehen, so die Polizei. Dadurch übersah er das nachfolgende Auto einer 24-jährigen Frau und stieß mit diesem zusammen. Der Junge stürzte und verletzte sich dabei leicht. Er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. (bac)