2017-11-20 18:59:00.0

Polizeibericht 19-jährige überschlägt sich vor Ortsteil Bach

Die Autofahrerin kommt in der Nacht auf Sonntag vor einer Linkskurve von der Straße ab. Dabei hatte sie Glück im Unglück.

Eine 19-Jährige ist in der Nacht auf Sonntag kurz vor dem Todtenweiser Ortsteil Bach mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Die junge Frau war gegen 2.45 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Edenhausen (Markt Aindling) in Richtung Bach unterwegs. Wie die Polizei Aichach mitteilte, übersah sie etwa 300 Meter vor Bach eine Linkskurve und kam rechts von der Straße ab. Dort fuhr sie zunächst über einen Acker, bis sie die Kontrolle vollständig verlor. Erst im Edenhausener Bach blieb das Auto nach einem Überschlag auf dem Dach liegen. Die 19-jährige Fahrerin und ihre beiden Begleiter konnten das Auto selbstständig verlassen. Sie blieben unverletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Todtenweis sicherte die Unfallstelle ab. (dsc)