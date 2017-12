2017-12-29 14:28:00.0

Aichach-Algertshausen 33-Jähriger bei Unfall mit Müllwagen schwer verletzt

Ein Müllfahrzeug prallte am Freitag gegen einen massiven Maibaumständer. Der Beifahrer wurde eingeklemmt. Die Polizei hat Hinweise auf die Unfallursache.

Ein 33-jähriger Mann ist am Freitagvormittag bei einem Unfall im Aichacher Stadtteil Algertshausen schwer verletzt worden. Er saß als Beifahrer in einem Müllwagen für Restmülltonnen. Der 55-jährige Fahrer des Müllwagens war gegen 11 Uhr auf der Grubetstraße in nördlicher Richtung unterwegs. In einer leichten Linkskurve auf Höhe der Kirchbergstraße kam er nach Angaben der Polizei ohne Fremdverschulden nach rechts von der Straße ab. Die rechte vordere Ecke des Müllfahrzeugs prallte gegen die massive Maibaum-Halterung.

Durch die Wucht des Aufpralles wurden die Fahrerkabine und die Beifahrertüre aufgerissen. Der 33-jährige Beifahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Aichach und Kühbach schnitten ihn aus dem Fahrzeug heraus. Der Mann zog sich schwere Verletzungen am rechten Arm zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Augsburg geflogen.

Eine Auswertung der Fahrerkarte ergab laut Polizei, dass der Fahrer des Müllautos die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern deutlich überschritten hatte und somit von der Straße abgekommen war. Der Schaden ist beträchtlich. Nach ersten Schätzungen der Polizei könnte er 90000 bis 100000 Euro betragen. Rund 50 Einsatz- und Rettungskräfte waren in Algertshausen vor Ort. (nsi)