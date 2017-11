2017-11-25 09:03:00.0

Stadtrat Abwasser: Gebühren bleiben konstant

Eigentlich könnte Aichach die Kosten für Bürger in den nächsten vier Jahren senken. Doch es stehen Investitionen in Kanalnetz und Kläranlage an. Dafür werden Rücklagen gebildet. Von Christian Lichtenstern

Aichach muss in sein Kanalnetz und in die Kläranlage investieren. Deshalb werden die Einleitungsgebühren nicht gesenkt wie es eigentlich möglich wäre, sondern sie bleiben die nächsten vier Jahre nahezu konstant.