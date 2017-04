2017-04-15 12:05:00.0

Aichach-Friedberg Achtung, Autofahrer! Polizei blitzt von Mittwoch bis Donnerstag

Im Rahmen des bayernweiten Blitzmarathons kontrolliert die Polizei auch im Landkreis Aichach-Friedberg das Tempo der Autofahrer. Wir sagen, wo.

Autofahrer, aufgepasst! Von Mittwoch, 19. April, um 6 Uhr bis Donnerstag, 20. April, um 6 Uhr blitzt die Polizei an mehreren Stellen im Landkreis: unter anderem an der B300 am Parkplatz bei Unterwittelsbach (Aichach), auf der Staatsstraße 2035 zwischen Katzenthal und Weichenberg (Affing), in Aichach an der Münchner Straße, in Dasing an der Aichacher Straße sowie auf der B300 zwischen Dasing und Friedberg. Im Landkreissüden gibt es weitere Messstellen. Die Aktion findet im Rahmen des bayernweiten Blitzmarathons statt. (nsi)

Alle Messstellen hier im Internet.