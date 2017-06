2017-06-25 09:27:00.0

Preis Aichacher forscht über Mennoniten

Raphael Müller wird mit seiner Arbeit Landessieger im Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. Es ist nicht der erste Erfolg für den 17-jährigen Schüler Von Samuel Jacker

Aichach Zum dritten Mal ist der Aichacher Raphael Müller einer der bayerischen Landessieger des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten. Er reichte dafür eine Arbeit mit dem Titel „Die Täuferbewegung und ihre Nachfahren, die Mennoniten in meiner Heimat rund um Aichach“ ein. Der 17-Jährige ist zudem bereits Autor mehrerer Bücher. Wegen eines vorgeburtlichen Schlaganfalls ist er Autist und auf den Rollstuhl angewiesen. Weil er nicht sprechen kann, verständigt er sich mithilfe der „gestützten Kommunikation“. Dabei tippt er auf einen Tablet-Computer. Er besucht als Gastschüler das Deutschherren-Gymnasium (DHG) in Aichach und an zwei Tagen in der Woche die Fritz-Felsenstein-Schule in Königsbrunn, eine Einrichtung für Körperbehinderte.

Der Wettbewerb ist der größte historische Forschungswettbewerb in Deutschland für Jugendliche unter 21 Jahren. Im September 2016 rief der damalige Bundespräsident Joachim Gauck zusammen mit der Körber-Stiftung dazu auf. Das Thema lautete „Gott und die Welt. Religion macht Geschichte“. Dieses Thema schien das richtige für den 17-Jährigen zu sein. Wie seine Mutter Ulrike Müller erzählt, interessiert er sich sehr für Glauben und Religion. Bei der Recherche für die Arbeit trat allerdings ein Problem auf. „Mein erster Impuls waren die Wiedertäufer“, schreibt Raphael in seinem Arbeitsbericht. Bei seinen Recherchen für den Geschichtswettbewerb im vergangenen Jahr war er auf einen Hinweis gestoßen, dass seine Vorfahren womöglich als Wiedertäufer von Bayerisch-Schwaben ins Sudetenland geflohen seien. Dieser Aspekt ist wichtig, denn die Arbeit für den aktuellen Wettbewerb musste entweder einen biografischen Bezug zur Familie des Teilnehmers haben oder einen regionalen zum Schul- oder Wohnort.

Die Wiedertäufer waren unter anderem gegen die Kinds- und für die Gläubigentaufe. Die zu Taufenden sollten sich also bewusst für den Glauben entscheiden. Wiedertäufer gelten als erste freikirchliche Bewegung. Sie entstand im 16. Jahrhundert in weiten Teilen Europas. Die Wiedertäufer wurden von Christen verfolgt. In Aichach hat es zwar Wiedertäufer gegeben, etwaige Unterlagen sind jedoch im Dreißigjährigen Krieg verbrannt. Letztendlich fiel Raphaels Wahl deshalb auf eine mennonitische Gemeinde in Eichstock, einem Ortsteil von Markt Indersdorf (Landkreis Dachau). Diese gelten als Nachfolger der Wiedertäufer.

Auch der regionale Bezug war gegeben. Eine der beiden Aichacher Freikirchen, das Christusforum, hat mennonitische Wurzeln. Dessen Gründer Wilfried Gundlach hat Raphael zu Hause besucht. Die Gemeinde in Eichstock hat auch Aichacher Mitglieder. „Ein persönlicher Höhepunkt meiner Spurensuche sind mein Besuch des Gottesdienstes in Eichstock und das anschließende Gespräch mit den Gemeindemitgliedern“, schreibt Raphael. Weil es kaum persönliche Zeugnisse aus der Anfangszeit der Gemeinde gibt, hat er Berichte der Nachbargemeinde Maxfeld (Landkreis Dachau) herangezogen. „Manche der geschilderten Erfahrungen dürften auch auf die Mennoniten von Eichstock zutreffen“, meint Raphael Müller.

Die Recherche weitete er Mitte Februar auf die Stadt Augsburg aus. Dort nahm er an der Stadtführung „Auf den Spuren der Wiedertäufer in Augsburg“ von Wolfgang Krauß teil. Die Führung habe anlässlich der Weltkonferenz der Mennoniten stattgefunden und sei daher auf Englisch gewesen. Auch ein Online-Buchverleih sowie das Internet selbst waren zentrale Quellen für seine Arbeit. Sie umfasst 31 Seiten, zusammen mit Anhang und Inhaltsverzeichnis sogar 50 – dies ist zugleich der Maximalumfang. „Am Schluss mussten wir sogar kürzen“, erinnert sich Ulrike Müller.

Bundesweit beteiligten sich 5064 Kinder und Jugendliche an dem Wettbewerb und reichten 2639 Beiträge ein – es konnten auch Gruppen teilnehmen. Die Landespreisverleihung ist am Freitag, 13. Oktober, im Bayerischen Landtag. Dort erhält Raphael Müller eine Urkunde und 250 Euro Preisgeld. „Es ist besonders schön, dass die Landesgewinner an Geschichtscamps, Diskussionsrunden und einem Zeitungsworkshop teilnehmen können“, sagt seine Mutter Ulrike Müller. Raphael hat sich für das Camp beworben.

Der Landessieg beim Geschichtswettbewerb ist aber nicht Raphaels erster Erfolg bei einer solchen Aktion. Beim bundesweiten Gedichtswettbewerb „Lyrix“ war er im Jahr 2016 zweimal Monatsgewinner. Dort verfassen Zehn- bis 20-jährige zeitgenössische Lyrik zu einem vorgegebenen Thema. Über seinen Autismus schrieb der Jugendautor bereits in seiner Autobiografie „Ich fliege mit zerrissenen Flügeln“, die 2014 erschien.