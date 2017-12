2017-12-05 15:15:00.0

Geburtstag Als Baumeister prägte er seine Gemeinde

Adelzhausens Altbürgermeister Thomas Goldstein wird heute 90 Jahre alt. Seine Verdienste und was ihm trotz hohen Alters noch wichtig ist. Von Gerlinde Drexler

Nur ein Katzensprung ist es von ihm daheim zum Bürgerhaus in Adelzhausen, wo Thomas Goldstein als Bürgermeister sein Büro hatte. 18 Jahre lang führte er die Autobahngemeinde, prägte sie in dieser Zeit maßgeblich. Heute feiert Goldstein seinen 90. Geburtstag. Der Altbürgermeister geht gerne mit seiner Frau Adelheid spazieren und freut sich immer besonders, wenn seine beiden Urenkelinnen zu Besuch kommen.

Etwas ruhiger als früher lässt Goldstein es angehen. Die Posten, die er bei den vielen Ortsvereinen innehatte, hat er inzwischen alle abgegeben. Nach wie vor ist er aber in fast allen Vereinen Mitglied. Und genießt, dass er sich um nichts mehr kümmern muss.

ANZEIGE

Goldstein, der früher selbst in Adelzhausen Fußball spielte, ist noch immer ein eingefleischter Fan des BC Adelzhausen. Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern und fungierte als Spielleiter. 30 Jahre lang war er Vorsitzender des Vereins. In dieser Zeit wurden die Sportanlage am Ortseingang der Gemeinde und das Sportheim gebaut. Vorher habe die Mannschaft mal auf dieser, mal auf jener Wiese gespielt, erinnert er sich. Bei allen Heimspielen seines Vereins fiebern der Ehrenvorsitzende und seine Frau nach wie vor am Spielfeldrand mit.

Seit 64 Jahren sind die Goldsteins verheiratet. Trotz mancher Rückschläge blicken die beiden 90-Jährigen insgesamt zufrieden auf ihr Leben zurück. Das Ehepaar hat zwei Kinder (Tochter Heidi und Sohn Thomas), fünf inzwischen schon erwachsene Enkel (Lisa, Andreas, Korbinian, Fabian und Larissa) und zwei Urenkelinnen, die neunjährige Norina und die einjährige Marisa.

Bis 1984 arbeitete Goldstein in seinem erlernten Beruf als Schreinermeister. Bereits von 1954 an war er für die Gemeinde Adelzhausen aktiv. Zunächst als Schatzmeister in einer Zeit, als noch jede Gemeinde sich selbst verwaltete. Ab 1960 saß er im Gemeinderat. 1976 wählten ihn seine Ratskollegen zum ersten Mal zum stellvertretenden Bürgermeister, ehe er 1990 selbst erster Mann in Adelzhausen wurde. Goldstein zurückblickend: „Als Rentner habe ich mich dem Ehrenamt ganz widmen können.“

18 Jahre lang, bis 2008, hatte er den Bürgermeisterposten inne. Bei der Kommunalwahl, die wenige Monate nach seinem 80. Geburtstag stattfand, trat er nicht mehr an. Für seine 48-jährige Tätigkeit zum Wohl seiner Gemeinde bekam Goldstein die Ehrenbürgerwürde verliehen und trug sich ins Goldene Buch der Gemeinde ein.

In den 1990er-Jahren begann die Zeit des Baumeisters Goldstein: Die Grundschule wurde erweitert, der Kindergarten und das Bürgerhaus gebaut, in dem die Gemeindeverwaltung, die Feuerwehr, der Pfarrsaal, ein Jugendraum, die Mutter-Kind-Gruppen und das Gemeindearchiv Platz fanden. Zudem wurde ein Gewerbegebiet geschaffen und der gemeindliche Bauhof entstand.

Es folgten der Bau der neuen Schulturnhalle und der Umbau der alten Turnhalle zu einem Klassenraum. In die Amtszeit von Goldstein fielen auch der Anschluss aller Ortsteile an den Kanal, zahlreiche Straßenbaumaßnahmen, der Bau von Geh- und Radwegen sowie das Erschließen von Neubaugebieten in Adelzhausen und den Ortsteilen. Insgesamt rund 20 Bebauungspläne wurden in den 18 Jahren erstellt.

Heute stehen für Goldstein die Familie und der Garten im Vordergrund. Jeden Sonntag sucht er sich zusammen mit seiner Frau in der Umgebung ein Café zum Kaffeetrinken aus. Der 90-Jährige: „Es ist ein großes Glück, dass ich noch fahren kann.“ Einmal die Woche geht er in Adelzhausen zum Stammtisch, um sich auszutauschen. Auf dem Laufenden zu sein, ist ihm noch immer wichtig.