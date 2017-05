2017-05-18 09:29:00.0

Affing-Mühlhausen Auf dem Spielplatz in Mühlhausen ist viel Platz

Der Spielplatz im Baugebiet Am Leitengraben in Mühlhausen soll erweitert werden. Der Gemeinderat hat sich jetzt mit der Ausstattung beschäftigt. Von Carmen Jung

Auf diesem Gelände in Mühlhausen soll der längst geplante Spielplatz im Baugebiet Am Leitengraben verwirklicht werden.Bislang müssen dort die Kinder ihre Spielsachen noch selber von zuhause mitbringen. Zum Pusteblumen-Pusten braucht kein Kind einen Spielplatz.

Jetzt soll er endlich kommen, der Spielplatz im Mühlhauser Baugebiet Am Leitengraben. Der Affinger Gemeinderat beschloss am Dienstag die Rahmenbedingungen. Die früher recht üppig angedachte Ausstattung wurde reduziert. Nur noch in Grundzügen vorhanden ist die ursprüngliche Idee von Planer Paul Kienberger, aus dem Areal einen Spielplatz für jüngere und ältere Kinder, aber auch einen Begegnungsraum der Generationen zu machen.

2006 wurden Am Leitengraben zwölf Baugrundstücke geschaffen. Vor knapp drei Jahren fasste der Affinger Gemeinderat den Satzungsbeschluss für die Erweiterung. Die 14 neuen Grundstücke waren rasch ausverkauft. Im gesamten Baugebiet sind inzwischen knapp 20 Grundstücke gebaut. Eingeplant war von Anfang an ein Spielplatz auf einem zentralen Areal. Das rund 1500 Quadratmeter große Grundstück wird von der Erschließungsstraße an drei Seiten umschlossen, an einer Seite gibt es einen Gehweg. Von hier aus ist der Zugang geplant.

Mit den Anwohnern haben sich die örtlichen Gemeinderäte mit Zweitem Bürgermeister Gerhard Faltermeier an der Spitze nun auf eine Ausstattung geeinigt, die mehrheitlich Zustimmung im Gemeinderat fand. Kienberger stellte am Dienstag das Konzept vor. Neben einem Multifunktionsfeld, das für Beachvolleyball genutzt werden kann, sind eine Tischtennisplatte und eine Slackline-Anlage zum Balancieren geplant.

Ein Schaukeltier und ein Kletterturm ziehen vom nahen „Birkenmoos“ zum Leitengraben um. Ergänzt werden Schaukel und Rutsche. Hinzu kommen ein Sandberg, sieben Bäume und Sitzbänke. Weil ein Teil des großen Spielplatzes auch als Ausgleichsfläche anerkannt wurde, ist viel Grün vorgesehen. Hier muss auch das Regenwasser von der Straße versickern. Rundum ist deshalb ein minimaler Graben geplant, im Südwesten eine Versickerungsmulde. Um kleine Kinder nicht in Gefahr zu bringen, soll dort eine Verrohrung für raschen Ablauf sorgen.

Beschlossen wurde außerdem, die Parkplätze um einen zu reduzieren. Dadurch ist ein Behindertenparkplatz möglich. Der Rest der Fläche wird innerhalb des Spielplatzes verlegt und ist für Fahrräder und Kinderfahrzeuge vorgesehen.

Bürgermeister Markus Winklhofer schlug vor, das Budget der geschätzten Kosten von 15 000 Euro auf insgesamt 18000 Euro aufzustocken. Damit bleibt Luft, sodass zum Beispiel auch noch ein Sandkasten für kleine Kinder drin sein dürfte.

Im Gemeinderat kam auch Kritik auf. Stefan Matzka sprach von Irrsinn. Das Spielfeld sei so groß, „da kann ich ja eine Bundesligamannschaft Volleyball spielen lassen“. Paul Moll kritisierte den bereits in einer früheren Sitzung beschlossenen Doppelstabzaun und die Größe des Platzes. Daraus zwei Bauplätze zu machen, „wäre besser gewesen“, fand er.

Kienberger wies darauf hin, dass die Fläche „Jung und Alt zusammenführen“ solle. Im Bebauungsplan steht sie als Spielplatz, Grünfläche und Sozialfläche. Faltermeier betonte, die Größe habe der Gemeinderat so beschlossen. Der Platz werde sicher von vielen Menschen genutzt. Denn südlich der Augsburger Straße in Mühlhausen ist nur dieser Spielplatz. Stefan Matzka, Paul Moll und Joseph Engelschalk stimmten dagegen.