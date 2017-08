2017-08-09 13:20:00.0

Genossenschaft Augusta-Bank investiert in Kühbach

Neue Geschäftsstelle im Ortszentrum kostet rund eine Million Euro und soll Anfang 2018 fertig sein. Bei Versammlungen in Aichach und Affing werden Zahlen vorgestellt

Aichach/Affing/Kühbach Der Neubau der Augusta-Bank Raiffeisen-Volksbank in Kühbach wächst in die Höhe. In Zeiten, in denen landauf, landab Filialen geschlossen werden, investiert die Genossenschaft in ein Gebäude neben dem bestehenden Standort im Ortszentrum des Marktes. In zwei Mitgliederversammlungen in Aichach und Affing informierte die Bank jetzt auch über ihre Geschäftszahlen für 2016.

Mit einem Richtfest am Rohbau der Geschäftsstelle in Kühbach bedankte sich die Augusta-Bank bei Handwerkern und Mitarbeitern. Im Anschluss wurde der Neubau durch Pfarrerin Gabriele Buchholz von der Evangelischen Kirchengemeinde Aichach, sowie Pater Joseph Arackaparambil von der Kühbacher Pfarreiengemeinschaft gesegnet. „Mit dem Neubau unterstreicht die Bank einmal mehr, wie wichtig der Standort in Kühbach ist“, so Vorstand Heinrich Stumpf. Im Erdgeschoss zieht die Geschäftsstelle ein. Im Obergeschoss entsteht eine Wohnung mit 100 Quadratmetern.

Die Geschäftsstelle der Bank wird neben dem Kundenschalter mit einem SB-Bereich, Bankschließfächern und zwei Beraterzimmern ausgestattet. „Bei der Bebauung haben wir darauf geachtet, dass sich das Gebäude in den historischen Ortskern der Marktgemeinde Kühbach einfügt“, sagte Stumpf. Nach dem Umzug ist der Abriss der derzeitigen Filiale geplant. Dort entstehen dann Parkplätze für die Kunden. Die Augusta-Bank investiert in Kühbach rund eine Million Euro. Der Bezug der neuen Geschäftsstelle an der Schrobenhausener Straße ist für Anfang 2018 geplant. Bürgermeister Johann Lotterschmid zeigte sich sehr erfreut darüber, dass die Bank vor Ort bleibt und dass das Gebäude dem historischen Ortskern angepasst ist. Den Richtspruch sprach Zimmerer Stefan Kneisl.

An der Versammlung in der TSV-Halle in Aichach nahmen rund 300 Mitglieder teil. In der Mehrzweckhalle in Affing waren es rund 150. Dort wurden die Geschäftszahlen für 2016 präsentiert: Die Genossenschaftsbank sei weiter ein gefragter Finanzpartner, heißt es dazu in einer Mitteilung. Das zeige die um knapp vier Prozent auf 1,4 Milliarden Euro gestiegene Bilanzsumme. Auch Kredite, das Firmenkundengeschäft und die Kundeneinlagen entwickelten sich im vergangenen Jahr positiv. Das betreute Kundengesamtvolumen liegt jetzt bei knapp drei Milliarden Euro. Dazu gehören die Einlagen und verwaltete Gelder bei genossenschaftlichen Partnerinstituten, wie der Bausparkasse Schwäbisch Hall oder der R+V-Versicherung. Dass die Genossenschaftsidee weiterlebt, zeige die Mitglieder-Entwicklung. In fünf Jahren ist diese Zahl um fast 3000 gestiegen.

Das Jahr 2016 sei geprägt von den Herausforderungen durch Niedrigzinspolitik, zunehmende Regulatorik, Digitalisierung und demografischen Wandel, hieß es in den Versammlungen. Trotz niedrigen Zinsniveaus sei ein zufriedenstellender Zinsüberschuss in Höhe von rund 28 Millionen Euro erwirtschaftet worden. Das Provisionsergebnis von 11 Millionen Euro liege auf Vorjahresniveau und profitiere vom guten Wertpapiergeschäft.

Die Augusta-Bank fördert gemeinnützige Organisationen im Geschäftsgebiet. 2016 wurden insgesamt 145000 Euro für soziale, kulturelle und karitative Zwecke gespendet. In der Versammlung in Aichach erhielt die katholische Kirchenstiftung St. Johannes der Täufer aus dem Stadtteil Oberbernbach 1500 Euro. Der gleiche Betrag ging in der Versammlung in Affing an die Pfarr- und Gemeindebücherei in Affing. Regionalleiter Michael Seidel erläuterte in den beiden Versammlungen die geschäftliche Entwicklung der Regionen Aichach und Affing mit insgesamt vier Filialen.

Mitglieder-Ehrungen in Aichach

50 Jahre: Berta Augustin, Konrad Beer, Johann Braunmüller, Jakob Dafelmair, Hans Freeze, Leonhard Gribl, Andreas Grossert, Theresia Hilger, Josef Hörmann, Ferdinand Jaksch, Anton Menzinger, Andreas Möritz, Martin Morhart, Manfred Müller, Christa Preuss, Bruno Rehle, Johann Riemensperger, Richard Stegmayer, Werner Süßner; 60 Jahre: Anton Wanner.

Mitglieder-Ehrungen in Affing

50 Jahre: Maria Asam, Franz-Xaver Eibel, Albert Gutmann, Xaver Hader, Sophie Hoefle, Josef Lichtenstern, Hildegard Lichtenstern, Johann Marquart, Georg Nassl, Elfriede Schober, Peter Weiss, Martin Winklhofer, Ewald Wonnenberg; 60 Jahre: Josef Brandmair, Josef Hohenbichler, Josef Houschka, Heinrich Lichtenstern, Ludwig Mittelhammer, Sofie Schmiderer. (AN, mz)