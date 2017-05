2017-05-09 21:24:00.0

Polizei Aus Unachtsamkeit ein Fingerglied verloren

Der Betriebsunfall ereignete sich auf einem Gehöft in Winden. Der 26-jährige Arbeiter musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine schwere Verletzung hat ein 26-jähriger Arbeiter gestern Vormittag auf einem landwirtschaftlichen Gehöft im Kühbacher Ortsteil Winden erlitten. Er verlor dabei ein Glied eines Fingers. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 9 Uhr bei Arbeiten an einem mobilen Förderband. Der Arbeiter wollte nach Polizeiangaben das Förderband näher an einen Anhänger rücken, um diesen zu beladen. Dabei geriet seine linke Hand zwischen Förderband und Anhänger. Der junge Mann erlitt eine Quetschung am Mittelfinger seiner linken Hand und in Folge dessen eine Amputation des vorderen Gliedes des Fingers, so die Polizei. Fremdverschulden könne nach derzeitigen Erkenntnissen ausgeschlossen werden. (bac)