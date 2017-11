2017-11-21 07:00:00.0

Unfall Auto aus Schwimmbecken geborgen

Ein 23-Jähriger lenkt seinen BMW mit drei Freunden in einen vollen Pool in Kühnhausen – und hat dabei noch Glück.

Der BMW, der am späten Samstagabend in einem Pool im Pöttmeser Ortsteil Kühnhausen gelandet ist, ist inzwischen geborgen. Das teilt die Aichacher Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Den am Auto entstandenen Schaden schätzt Dienststellenleiter Erich Weberstetter auf gut 5000 Euro. Hinzu kommen die Schäden an Grundstückszaun und Pool, die bei gut 1000 Euro lägen. Die vier Männer im Auto hatten dabei noch Glück. Denn der Pool war mit Wasser gefüllt gewesen. Das Auto versank darin fast bis auf Höhe des Kofferraumdeckels. Die Insassen aber blieben unverletzt, so Weberstetter.

Wie berichtet, verlor der 23-jährige Fahrer am Samstag gegen 22.30 Uhr in einer scharfen Kurve in Kühnhausen bei überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Daraufhin durchbrach der BMW mit den vier Insassen einen Zaun und schleuderte in den Swimmingpool eines Gartengrundstücks. Etwa 1,50 Meter hoch stand das Wasser zu diesem Zeitpunkt im Schwimmbecken und war mit einer Plane abgedeckt, die das Auto zerriss, so Weberstetter. Mit seiner Front stieß der BMW wohl an den Beckenrand. Der vordere Teil des Autos ist stark beschädigt und auch die Windschutzscheibe zerbrochen. Die vier Männer konnten über die Fenster aus dem Auto aussteigen. Für sie ist die Sache noch glimpflich ausgegangen, sagt Weberstetter: „Es sind auch schon Menschen ertrunken, die weniger tief im Wasser waren.“ Die Gefahr sei groß, dass einer bei einem solchen Unfall bewusstlos werde und unbemerkt ins Wasser absacke, erklärt der Polizeihauptkommissar.

Der Pool-Besitzer, der sich nebenan im Wohnhaus befand, hörte den Lärm und rief die Polizei. Als die Einsatzkräfte zur Unfallstelle kamen, bemerkten sie, dass der Fahrer nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest ergab laut Polizeibericht einen Wert von über einem Promille. Die schwierige Bergung des Autos wurde wegen der Dunkelheit zunächst verschoben. Am Sonntagvormittag rückte dann zunächst die Feuerwehr an, die das Wasser aus dem Pool abpumpte. Später konnte ein Abschleppdienst auch das Auto aus dem Becken bergen.

Dem Fahrer, der im Landkreis Donau-Ries wohnt und aus Ostdeutschland stammt, droht nun laut Weberstetter der Entzug des Führerscheins. Zudem müsse er damit rechnen, in Deutschland kein Fahrzeug mehr führen zu dürfen. (uj)