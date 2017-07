2017-07-12 20:15:00.0

Polizeibericht Auto streift 87-Jährigen mit Rollator und flüchtet

Unfall ereignet sich, als der Senior in Altomünster die Stumpfenbacher Straße überquert. Der Mann stürzt, doch der Verursacher hilft ihm nicht

Ein 87-jähriger Fußgänger ist am vergangenen Freitag gegen 10.15 Uhr in Altomünster angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 87-Jährige mit Rollator die Stumpfenbacher Straße überqueren, als ein unbekannter Autofahrer mit seinem Wagen die Stumpfenbacher Straße in Richtung Stumpfenbach entlangfuhr. Der Fahrzeuglenker hielt sein Auto an und der Fußgänger war der Annahme, dass er die Straße überqueren könne. Noch während der Fußgänger die Fahrbahn überquerte, gab der Autofahrer Gas und streifte den Fußgänger mit seinem Wagen. Der 87-Jährige stürzte, der Autofahrer fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Mann zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Dachau unter Telefon 08131/561-0 entgegen. (AN)