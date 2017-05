2017-05-22 16:00:00.0

Aichach Autosonntag lockt viele Besucher nach Aichach

Viel los war gestern auf dem Aichacher Stadtplatz. 14 Autohändler präsentierten hier neue Fahrzeugmodelle und Oldtimer. Auch eine Harley Baujahr 1942 gab es zu sehen Von Erich Echter

Richtig was anzugucken gab es gestern beim Autosonntag in Aichach. 14 verschiedene Händler präsentierten hauptsächlich klassische Fahrzeuge, aber auch Motorräder, Anhänger und aufbereitete Oldtimer auf dem Stadtplatz. An die 150 Fahrzeuge waren es laut Organisator Stephan Junginger gewesen, die zwischen den Stadttoren zu bestaunen waren.

Für den in die Kritik geratenen Dieselmotor sieht Stephan Junginger momentan keinen Ersatz. „Das optimale Elektro-Auto liegt noch in weiter Zukunft. Da fehlen momentan drei entscheidende Eckpunkte. Es muss genügend ökologischer Strom vorhanden sein. Dann fehlen die entsprechenden Speicher und die Stromnetze in den verschiedenen Wohneinheiten müssen ausgebaut werden“, erklärte Stephan Junginger, der nur noch beratend bei der Autohaus Betzmeir GmbH tätig ist.

Mit der Ausstellung ist der Organisator zufrieden. „Verkauft wird auf so einer Autoschau recht wenig. Bei der Schau wollen die Bürger informiert werden“, so seine Erfahrungen. Besonders wichtig sei, dass die Leute die Materialien anfassen und fühlen können, um zu erfahren wie komfortabel das Innenleben eines Wagens ist. Oder sie wollen einen Blick in den Motorraum werfen. Die Schau war ein Magnet. Die Geschmäcker der Besucher waren natürlich unterschiedlich. Für manchen waren einige der ausgestellten Karossen eine übertriebene Angelegenheit, andere fanden sie gut.

Ein Aussteller am Ober Stadtplatz hatte so manchen Kenner von exzellenten Motorrädern zum Innenhalten animiert. Am Ausstellungsbereich des Radersdorfer Günter Rankl ging der Herzschlag von Fans der legendären Harley Davidson ein wenig nach oben. Angeboten wurde ein WLA 750 Gespann Baujahr 1942.

Neben den Oldtimern gab es auch neuere Typen zu sehen. Günter Rankl freute sich. „Ich bin zum ersten Mal hier und es freut mich das ich eingeladen wurde“, sagte er.

Unter den Ausstellern war auch das Autohaus Werner Haas aus Augsburg, das die Marke Jaguar und Land-Rover vertreibt. „Aichach ist unser Einzugsgebiet und wir haben Kunden in der Stadt und im Umland“, erklärte Mitarbeiter Stefan Ziegler, warum das Autohaus aus der Fuggerstadt ins altbayerische Aichach kam.

Die meisten Besucher werteten die Autoschau insgesamt als informative Veranstaltung. Der Unterschneitbacher Wolfgang Habermann sagte: „Ich habe momentan keinen Bedarf an einem Auto, aber ich schaue mir die Modelle an. Ansonsten ist die Autoschau eine gute Sache, denn da rührt sich was in der Stadt.“