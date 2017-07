2017-07-20 11:00:00.0

Kreisbauausschuss Bald geht der Bau der Mensa in Mering weiter

Nach der G9-Entscheidung ist ein Baustopp am Pavillon nicht mehr nötig. Jetzt wird dieser aufgestockt. Dabei entstehen drei zusätzliche Klassenzimmer.

Mit einem Baustopp hat der Landkreis am Gymnasium in Mering die Notbremse gezogen. Am Pavillon, in dem die Mensa für die neue Schule untergebracht wird, sollte erst weitergebaut werden, wenn klar ist: Gibt es eine Rückkehr zum neunstufigen Gymnasium oder nicht? Diese Entscheidung ist bekanntlich inzwischen gefallen. Deshalb kann es in Mering weitergehen. Und zwar mit einer Aufstockung des ursprünglich nur erdgeschossig geplanten Baus. Die konkreten Pläne sind nun fertig. Und sie sind ansprechend, wie die Reaktionen des Kreisbauausschusses zeigten.

Die Mensa, ein eigener Bau zwischen Nord- und Südflügel des Gymnasiums, befindet sich derzeit im Rohbau. Architekt Richard Kende vom Büro Obel und Partner sprach im Zusammenhang mit der Aufstockung von einem städtebaulichen Gewinn. So werde der zur Straße hin offene Pausenhofbereich deutlicher abgeschlossen, erklärte er. Die Herausforderung bei der Planung war die Frage, wo bei diesem quadratischen Grundriss das Treppenhaus samt Aufzug untergebracht werden kann. „Es sollte nicht wie rangeplant wirken“, so Kende. Das gelingt mit einem Kniff. Das Treppenhaus wird zwar in der Nähe des Haupteingangs an den Pavillon angebaut. Das Dach dient aber, wie der Fachmann sagte, als Formgeber und wird so weit vorgezogen, dass das Gebäude dennoch wie ein großes Ganzes wirkt. Im ersten Stock bringt man drei Klassenzimmer und Nebenräume unter. Die Aufteilung ist laut Kende eine Abbildung des übrigen Schulhauses. Auch hier bleibt Platz für eine Lernlandschaft in der Mitte. Um dem Brandschutz Rechnung zu tragen, sind alle Räume darum herum mit Türen verbunden und ermöglichen im Notfall die Flucht zu einer Außentreppe. Damit spare man sich den Fluchtbalkon, so Kende.

Veranstaltungsraum nicht vorgesehen

Es wird mit 2,8 Millionen Euro Baukosten gerechnet. Der Vorschlag, zwischen den drei Klassenräumen zwei mobile Trennwände vorzusehen, fand im Ausschuss keine Mehrheit. Die Schulleitung hätte einen zusätzlichen großen Raum für Prüfungen oder Veranstaltungen gern gesehen. Die Kosten (37000 Euro) schreckten die Mehrheit (3:10) allerdings ab. Weitere 5000 Euro indes wollte das Gremium mehrheitlich (10:2) investieren. Das Geld ist für eine künstliche Lichtdecke in der Mensa gedacht als Ersatz für das ursprünglich geplante Oberlicht. Jetzt kann die Ausschreibung in die Wege geleitet werden. Noch offen ist, wie hoch der Zuschuss sein wird, den der Landkreis bekommt.

Sanierung von Straßen Nach dem Kanalbau der Gemeinde Kühbach erneuert der Landkreis die Ortsdurchfahrt im Ortsteil Unterbernbach. Die Arbeiten sind im August geplant. Ebenfalls in den Sommerferien wird in Aindling die Ortsdurchfahrt vom Marktplatz bis zur Schulstraße saniert. In beiden Fällen erhielt die Firma Richard Schulz Tiefbau aus Neuburg den Zuschlag. Die Straße in Unterbernbach kostet 94000, die in Aindling 60000 Euro.

Heizung ausgefallen Es war zum Glück zu Beginn des Sommers: An der Berufsschule in Friedberg fielen überraschend beide Gas-Heizkessel aus. Seitdem ist die Anlage inclusive Warmwasserbereitung außer Betrieb. Eine Ursache des Schadens an den Kesseln, die erst 2004 angeschafft wurden, war aggressives Heizwasser, wie Norbert Buchner von der Kreisverwaltung erläuterte. Jetzt gibt es Ersatz. Der kommt von der Firma Ampenberger aus Eurasburg zum Preis von rund 50000 Euro. Ein alternatives Heizsystem mit regenerativen Energien, wie es Josef Moll (ÖDP) ins Gespräch brachte, ist aus Platzgründen nicht möglich. Mit einer Systemtrennung hofft man, einen ähnlichen Schaden in Zukunft zu verhindern, versicherte Buchner auf Rückfrage von Hans-Dieter Kandler (SPD). (jca)