2017-07-06 18:29:00.0

Lerntraining Beim Lernen am (Tennis-)ball bleiben

Das Bewegte Lernen von Diana Selig bietet neben Hausaufgabenbetreuung und Lerntipps auch Bewegungsspiele und Schnuppertennis. Selig erklärt, wie sie auf die Idee kam Von Samuel Jacker

Aichach-Friedberg Einige Kinder stürmen aus dem Sportheim des Tennisclubs (TC) Aichach, stellen sich in einem Kreis auf der Terrasse auf und werfen sich einen Ball zu. Auf den Tischen im Haus liegen ihre Hausaufgaben. 20 Minuten haben sie bereits gelernt. Jetzt steht Bewegung auf dem Plan, ehe die nächste Lerneinheit beginnt. Die Rede ist vom Bewegten Lernen – einer Hausaufgabenbetreuung am Tennisplatz in Aichach. Die Kinder haben dort drei 20-minütige Lernphasen. Zwischen diesen sind jeweils fünf Minuten Bewegungspause. Die Hausaufgabenbetreuung findet in dieser und nächster Woche am Donnerstag von 14.30 bis 16 Uhr statt. Danach ist bis 16.45 Uhr Schnuppertennis.

Die Organisatoren sind der TC Aichach und das Lernstudio Diana Selig. Diana Selig, Lerncoach, Jugendwartin des TC Aichach und Fremdsprachenkorrespondentin in Englisch und Französisch, erklärt: „Ich habe immer eine Verbindung der beiden Sachen Lernen und Sport gesucht.“ Bei einer Lerncoachfortbildung wurde sie auf das Bewegte Lernen aufmerksam.

Um den Schülern der zweiten bis sechsten Klasse zu vermitteln, wie sich erfolgreiches Lernen gestaltet und was dies mit Sport gemeinsam hat, liest Diana Selig ihnen eine Geschichte von Hanna vor. Diese lernt nur widerwillig am Abend, isst Schokoriegel, trinkt Cola, arbeitet intensiv über mehrere Stunden ohne Pause und lüftet ihr Zimmer nicht. Die Kinder sitzen im Stuhlkreis und dürfen aufstehen, wann immer sie denken, dass Hanna etwas falsch macht und sie verbessern. Diana Selig erläutert, dass Motivation, gesunde Ernährung, Pausen und frische Luft beim Sport ebenfalls bedeutend seien. Wie beim Training soll man sich beim Lernen mit leichten Aufgaben aufwärmen, langsam steigern und „Verschnaufpausen“ einplanen. In diesen soll man sich bewegen, denn „der Sport verbindet die Gehirnzellen“, sagt Selig.

Das Ziel der 42-Jährigen ist, den Kindern zu vermitteln, warum Lernen wichtig ist. „Pure Nachhilfe bringt so gut wie nichts“, betont sie. Daher habe sie die Fortbildung zum Lerncoach absolviert, um individuell auf die Kinder eingehen zu können. Bereits seit 20 Jahren arbeitet sie als Lerntrainerin und versucht sich kontinuierlich weiter zu bilden. Unterstützung erhält Selig von Miriam Spielmann, einer Englisch- und Spanischstudentin. Aufmerksam auf die Aktion wurde sie im Digicampus, einem Internet-Portal der Universität Augsburg. Dort melden sich Studenten für Lehrveranstaltungen an und werden auf Mini-Jobs aufmerksam gemacht. „Ich habe schon immer Nachhilfe gegeben. Es ist aber gut, dass es keine Standardnachhilfe ist“, sagt sie.

Die Nachhilfe ist für viele neu und birgt daher Probleme, erzählt Diana Selig: „Die Kinder müssen wissen, welche Bücher sie mitbringen müssen, welche Hausaufgaben sie haben und welche Abfragen anstehen.“ Falls die Kinder etwas vergessen haben oder mit ihren Aufgaben fertig sind, liegt ein Spiel mit englischen Vokabeln und ein Deutschgrammatikübungsheft im Tennisheim bereit. Nach den Hausaufgaben steht das Schnuppertennis auf dem Plan. Der Verein erhofft sich dadurch Neuzugänge, erklärt Selig. Aber auch für die Jungen und Mädchen ist es gut: „Die Kinder machen über drei Stunden etwas sinnvolles und sind an keinem Smartphone und keiner Konsole.“ Einige Kinder sind erfahrene Tennisspieler vom TC Aichach und TC Friedberg. Sie zeigen den „Neulingen“, wie man spielt. Einige von ihnen seien bereits in Turnieren gegeneinander angetreten, weiß Selig. Die Aktion ermögliche, dass die Kinder über Vereinsgrenzen hinweg verbunden sind. Von Vereinsseite sind die Rückmeldungen positiv. Markus Geißler, Jugendwart und derzeit Sportlehrer an einer Förderschule, ist von der Aktion begeistert. Er sieht sie als Chance, Kinder für Sport zu begeistern: „Kindergartenkinder und Grundschülern fehlt oftmals die Spielplatzerfahrung und sie haben Haltungsschwächen und -schäden“, kritisiert er. Das bewegte Lernen hat für ihn daher ein römisches Vorbild: Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper.

Zwar fanden erst zwei Hausaufgabenbetreuungen dieser Art statt, dennoch weiß Diana Selig jetzt schon, dass sie ihr Konzept leicht überarbeiten wird. „Das Programm muss ich an die Bedingungen der Kinder anpassen. Manche haben viele Hausaufgaben und müssen viel lernen. Die Bewegungsspiele fanden sie aber alle toll.“ Beim nächsten Mal werde sie daher das Bewegte Lernen unter dem Motto „Bewegung mit integrierten Lerntipps“ anbieten.

Als die Kinder am Ende des Treffens in einem Stuhlkreis erzählen, was ihnen gefallen hat, zeigt sich, dass Selig richtig liegt. Clemens berichtet: „Die Abwechslung zwischen Bewegung und Lernen war toll. Durch den Teamgeist gibt man nicht auf.“