2017-01-20 17:00:00.0

Gemeinderat Bekommt Todtenweis neue Leuchten?

Die Kommune vertagt die Entscheidung über die Modernisierung der Straßenbeleuchtung. 37.000 Euro würde das Projekt kosten. Von Martin Golling

Die Gemeinde könnte alle seine 217 Straßenlampen kostengünstig und stromsparend auf LED-Technik umrüsten. So jedenfalls lautet ein Angebot der Lech-Elektrizitätswerke, das der Leiter der Betriebsstelle Meitingen, Wolfgang Spoo, dem Gemeinderat vorstellte. Knappe 37.000 Euro kostet die nahezu komplette Umrüstung. Verteilt auf die angestrebte Vertragsdauer von acht Jahren bedeutet dies 4630 Euro pro Jahr. Hinzu käme der Vertragsanteil zum Leuchtmitteltausch von 1160 Euro jährlich – zusammen also rund 5800 Euro. Bei einer Einsparung von Stromkosten in Höhe von rund 4100 Euro (23900 Kilowattstunden) bliebe für die Lechrain-Kommune noch eine jährliche Belastung von 1700 Euro. Im Zuge dieses Vertrags wäre die Kommune alle ihr Quecksilberhochdruckdampflampen los, für die ohnehin in absehbarer Zeit die Betriebserlaubnis erlösche, argumentierte Wolfgang Spoo.

Die an Seilen hängenden Leuchten müssten langfristig durch Ständerlampen ersetzt werden. Die ziemlich neuen, dekorativen Glockenleuchten könnten mittels Umrüstsatz erhalten werden. Manfred Schlecht fand es schade, dass im Zuge der LED-Kampagne auch die orange leuchtenden Natriumdampflampen verschwinden würden. „Die geben das schönste Licht“, fand Schlecht. Spoo antwortete: „Weil es das günstigste ist.“ Diese Natriumleuchten müssten ohnehin nach vier Jahren ausgetauscht werden, da sie sonst nach und nach ausfielen. Für die neuen Leuchtmittel, basierend auf LED-Technik, stünden Herstellergarantien von 50000 Stunden und mehr im Raum, brachte Spoo ein weiteres Argument und wagte einen Blick in die Zukunft: „Wir werden uns vielleicht nach Vertragsende in acht Jahren erneut über einen Austausch unterhalten, weil noch sparsamere Leuchtmittel in der Entwicklung sind.“ Außerdem könnte Todtenweis, wenn der Gemeinderat denn einer Umrüstung zustimmte, sich berechtigte Hoffnung auf Erhalt einer Energiesparprämie machen. Und der Gemeinderat? Der vertagte die Entscheidung erst einmal.

Pläne der Schützen Die Schützengesellschaft Gemütlichkeit Todtenweis will ihre Schießstände modernisieren (wir berichteten) und hofft dafür auf Zuschüsse vom Verband. Die können aber nur fließen, wenn ein mindestens 25-jähriges „uneingeschränktes, unkündbares und unabdingbares Nutzungsrecht“ für die Anlage vorliegt, wie es hieß. Dem kam der Gemeinderat einstimmig nach und verlängerte zugleich den bestehenden Vertrag bis ins Jahr 2042. Zu klären bleibt noch ein Einwand von Peter Haberl. Der sah im Paragraf 6, der die vorzeitige Kündigung regelt, ein weiteres Hemmnis für das Fließen der Zuschüsse.

Bürgermeister verärgert Unter „Bekanntgaben“ rügte Bürgermeister Konrad Carl das Verhalten Unbekannter bei der Todtenweiser Dorfweihnacht. Der Stand der Eltern-Kind-Gruppe war geplündert worden und der selbst gemachte Eierlikör verschwunden.