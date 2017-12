2017-12-15 20:42:00.0

Polizeireport Betrunkener randaliert im Krankenhaus

Ein 36-Jähriger wird in Friedberger Klinik eingeliefert. Er hatte große Mengen Alkohol im Blut.

Ein 36-Jähriger tobte herum, nachdem er in der Nacht auf Mittwoch betrunken mit vier Promille Alkohol im Blut in das Friedberger Krankenhaus eingeliefert worden war. Als er aufwachte, konnte er sich an nichts erinnern, war orientierungslos und begann zu randalieren. Das Pflegepersonal musste die Polizei rufen, damit der Mann fixiert werden konnte. Als der 36-Jährige bemerkte, dass er sich in sicheren Händen befand, wurde er ruhig und konnte medizinisch versorgt werden.