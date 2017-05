2017-05-05 17:25:00.0

Gemeinderat Todtenweis Bienenvilla fliegt in Todtenweis durch

Gemeinderat lehnt Gebäude am Eichenweg vor allem ab, weil kein Nachweis für eine Privilegierung vorliegt

Sieben Bauanträge hatte der Todtenweiser Gemeinderat in der jüngsten Sitzung abzuarbeiten. Darunter kuriose wie etwa ein Bienenhaus, das der Antragsteller in der Verlängerung des Eichenweges bauen will. Mit einem Grundriss von 8,5 auf 8,5 Metern, Solaranlage auf dem Dach und mit Kühl- und Schleuderraum. „Im Flächennutzungsplan ist der Standbereich als Grünfläche mit Busch- und Baumgruppen dargestellt“, so die Verwaltung, der etliche wichtige, konkrete Angaben fehlten. Etwa der Nachweis der Privilegierung durch den entsprechenden Fachverband.

So folgerte das Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft (VG), dass die planungsrechtliche Zulässigkeit derzeit nicht gegeben sei. Richard Eberle dazu: „Da sind zu viele Fragen offen. Da bin ich dagegen.“ Doris Helfer-Seitz ging noch weiter: „Da sind heute Bienen drin und morgen steht die Hütte als Wochenendhaus in der Gegend.“ Franz Färber hingegen war der Überzeugung, dass der Antrag vom Landratsamt genehmigt werde. Er argumentierte grundsätzlich: „Wir brauchen Bienen.“ Dem widersprach niemand, doch Bürgermeister Konrad Carl relativierte: „Es stehen viele Bienenvölker in der Landschaft, aber die technische Ausrüstung dazu steht woanders.“ Mit dem Abstimmungsergebnis von 11:1 gegen den Antrag folgte der Rat den Empfehlungen der Verwaltung.

Eine geplante Werkhalle mit Büro, Ausstellungsräumen und Betriebsleiterwohnung im Gewerbegebiet Lechfeldwiesen in Sand überschreitet die Baugrenzen um drei Meter. Vermeintlich gering angesichts der Hallengröße, doch das Bauamt der VG hatte im Landratsamt nachgefragt und dort die Aussage erhalten, dass „hier sehr wohl Grundzüge der Planung verletzt wären“. Selbst wenn der Gemeinderat einer Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes zugestimmt hätte, wäre die Plangenehmigung in der Kreisbehörde gescheitert. Doch zeigte der Gemeinderat großes Interesse daran, was dort aufgebaut werden soll: Der Innenausbaubetrieb etwa für Küchen plant dort eine Lagerstätte zum Beispiel für Parkett- und Laminatböden und Zimmertüren. Ein 80 Quadratmeter großer Ausstellungsraum soll innen verwirklicht werden und außen auf der Südseite sollen verschiedene Beläge für Terrassen und deren Aufbauten wie etwa Pergolen vorgestellt werden. Außerdem will ein Malerbetrieb einen Teil der Halle als Gerüstlager nutzen. Ohne Gegenstimme gab der Gemeinderat sein Ja. Einzige Bedingung: Die Baugrenzen müssen eingehalten werden. (mgw)