2017-01-16 18:28:00.0

Friedberg Blutige Schlägerei in Friedberger Supermarkt

Ein Streit an der Supermarktkasse eskaliert. Vor dem Laden fliegen die Fäuste.

Am Samstagnachmittag kam es in einem Supermarkt in der Augsburger Straße in Friedberg zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Wie die Polizei berichtet, stand ein 24-jähriger Senegalese in der Schlange vor einer Kasse an. Mit einem unbekannten Mann geriet er wegen einer Nichtigkeit in Streit. Ein 26-jähriger Student, der weiter vorne in der Schlange war, holte den Senegalesen, der nur zwei Dinge zu bezahlen hatte, zu sich nach vorne, um die Situation zu beruhigen. Dies machte den Unbekannten nur noch wütender, weshalb der Marktleiter beide Parteien des Ladens verwies. Vor der Tür fingen der Unbekannte und der Senegalesen von Neuem zu streiten an, wobei es laut Polizei zu einer wechselseitigen Körperverletzung gekommen sein muss, da der Unbekannte eine blutige Nase davontrug und der Senegalese Schmerzen am Oberschenkel hatte. Beide Personen entfernten sich bis zum Eintreffen der Beamten, die jedoch den Senegalesen unweit des Supermarkts aufgriffen. Zur Klärung bittet die Polizei Friedberg Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1711 zu melden. (gth)