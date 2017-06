2017-06-14 18:52:00.0

Versammlung CSU Inchenhofen bleibt unter bisheriger Führung

Vorstandsteam wird von den Mitgliedern in seinen Ämtern bestätigt. Das geplante Feuerwehrhaus ist erneut ein Thema

Bei der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes Inchenhofen ist die bisherige Führungsmannschaft in ihren Ämtern bestätigt worden. Den Vorsitz übernehmen weiter Heinrich Schoder mit den Stellvertretern Manuel Frank und Rainer Tremmel. Schriftführer bleibt Leonhard Lohner, Schatzmeister ist Martin Weyers. Darüber hinaus gibt es sieben Beisitzer. Die Kassenprüfung nehmen weiterhin Georg Heinrich und Josef Ostermayr wahr. Schoder ging bei der Versammlung auf die in Inchenhofen umstrittene Standortfrage des neuen Feuerwehrhauses ein. Er legte die Argumente dar, warum die achtköpfige Gruppierung CSU/Freie Wähler (FW) im Marktgemeinderat für den Standort im Westen Inchenhofens gestimmt hatte. Die Standortfrage war in Inchenhofen nicht unumstritten. Die sechs Gemeinderäte des Bürgerwillen (BW) hatten gegen diesen Standort votiert. Schoder gab außerdem einen Rückblick auf weitere Themen des zurückliegenden Jahres.

Die stellvertretende CSU-Kreisvorsitzende Sissi Veit-Wiedemann überbrachte Grüße des CSU-Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko. Dem CSU-Kreisverband sei der Kontakt zu den Ortsverbänden sehr wichtig, betonte sie. Sie berichtete über die Arbeit im Kreis- und Bezirkstag. Dabei würden angesichts der alternden Gesellschaft vor allem soziale Themen immer wichtiger. „Den Wert einer Gesellschaft erkennt man daran, wie sie mit den Schwächsten aus ihren Reihen umgeht“, so Veit-Wiedemann. (sws)