2017-07-29 11:00:00.0

Gastronomie Café Central bleibt vor Ort

Der Pachtvertrag des Lokals am Stadtplatz ist nicht gekündigt. Dabei gab es einige Gerüchte.

Das Café Central in Aichach bleibt in seinen Räumen am Stadtplatz. Hartnäckige Gerüchte, die Betreiber müssten das Lokal räumen, sind falsch. Das ergaben Nachfragen sowohl im Café Central als auch beim Eigentümer des Gebäudes, Wilhelm Wiedemann, von der Brauerei Kapplerbräu in Altomünster.

Markus Finkenzeller, der das Café mit seiner Schwester Sabine Finkenzeller seit Herbst 2010 betreibt, bestätigt auf Anfrage unserer Zeitung, dass auch er immer wieder auf das Gerücht angesprochen wird. Da sei nichts dran, sagt er. Der Pachtvertrag laufe unverändert weiter.

Wie lange, will er nicht sagen. Auch Eigentümer Wilhelm Wiedemann sagt gegenüber unserer Zeitung, der Pachtvertrag sei nicht gekündigt worden und es sei auf absehbare Zeit auch nicht daran gedacht. (ull, bac)