2017-10-28 13:00:00.0

Navigation Damit das eigene GPS-Gerät richtig geht

An der Paar in Aichach gibt es jetzt einen geodätischen Referenzpunkt. Warum er für Handynutzer wichtig ist.

Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es nun einen „Geodätischen Referenzpunkt“. Er soll vor allem Nutzern von mobilen Navigationsgeräten eine Hilfe sein. Zu finden ist er im Paartalpark Aichach-Nord entlang des Grünzuges an der Paar. Am Freitag erläuterte Vermessungsdirektor Gebhard Jarde, wofür der geodätische Referenzpunkt gut ist.

Gebhard Jarde unterstrich, dass immer mehr Menschen Smartphones mit GPS-Funktion besitzen. GPS-Empfänger ermöglichen eine exakte Bestimmung unserer Position auf der Erdoberfläche. Autofahrer, Wanderer oder Radler, die ein GPS-Gerät als Navigationshilfe nutzen, sind darauf angewiesen, ihre exakte Position bestimmen zu können. An dem neu installierten öffentlichen geodätischen Referenzpunkt im Grünzug an der Paar kann ab sofort jeder sein mobiles GPS-Gerät auf Genauigkeit überprüfen.

GPS-Empfänger werden aber nicht nur als Navigationshilfe verwendet, sondern auch um zusätzlich zu Fotos und Videos Informationen abspeichern zu können, wo genau sie aufgenommen wurden. Auch bei der Ortung von Handys oder zum Geocaching, einer Art modernen Schnitzeljagd, sind sie unverzichtbar.

Um die eigene Position auf der Erde zu bestimmen, sind die Daten von Navigationssatelliten erforderlich, die permanent die Erde umkreisen. Sie sind trotz der großen Entfernung auf fünf bis acht Meter genau. Wer sein GPS-Gerät am Aichacher Punkt überprüfen will, stellt es auf das Bezugssystem WGS84, ein dreidimensionales geodätisches Referenzsystem, und das Koordinatensystem auf Geografisch oder UTM (Universal Transverse Mecator) ein. Dann legt er das GPS-Gerät auf den geodätischen Referenzpunkt, lässt sich die Koordinaten bestimmen und vergleicht sie mit den Koordinaten auf dem Referenzpunkt.

Der Aichacher Referenzpunkt hat folgende geografische Lage: 48 Grad – 27,8843’ nördliche Breite – 11 Grad 77,8834 östliche Länge’ und eine Höhe von 440,9 Metern über den Meeresspiegel. Der Referenzpunkt ist eine etwa 30 mal 30 Zentimeter große Platte, auf der die Daten eingraviert sind. Sie ist auf einem Betonpfeiler angebracht ist.

Die Bayerische Vermessungsverwaltung will allen Bürgern in Zukunft kostenlos ermöglichen, die Genauigkeit ihrer GPS-Geräte zu überprüfen. Sie will deshalb in jedem bayerischen Landkreis mindestens einen öffentlichen geodätischen Referenzpunkt aufstellen lassen.

Der Standort an der Paar in Aichach wurde Bürgermeister Klaus Habermann zufolge ausgewählt, weil viele Fußgänger und Radler am neuen Grünzug unterwegs sind. (ech)