2017-01-12 11:15:00.0

Bauausschuss Das Aichacher Pfarrhaus wird zum Verwaltungszentrum

Das denkmalgeschützte Pfarrhaus am Danhauserplatz in Aichach wird umgebaut und modernisiert. Von der Lösung profitiert auch die Stadt. Von Claudia Bammer

Die Sanierung der Aichacher Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt ist noch nicht abgeschlossen. Jetzt geht die Pfarreiengemeinschaft Aichach das nächste große Projekt an: Das Pfarrhaus am Danhauserplatz soll umgestaltet und teilweise umgenutzt werden. Der Bauantrag war am Dienstagabend Thema im Bauausschuss des Aichacher Stadtrats.

Das zweigeschossige Barockhaus mit Walmdach ist 1756 zu Zeiten des Deutschen Ordens erbaut worden und steht unter Denkmalschutz. Lange Zeit war es Amts- und zugleich Wohnsitz des Pfarrers. Wie Kirchenpfleger Günter Füllenbach im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt, hat das gut funktioniert, bis der administrative Aufwand immer größer wurde. Das Wachsen der Pfarreiengemeinschaft kam noch dazu. Im Pfarrhaus ließen sich bislang die Wohnräume des Pfarrers und die Büroräume auch kaum voneinander trennen, so Füllenbach. Beides ging ineinander über.

ANZEIGE

Bereits zu Zeiten von Stadtpfarrer Johannes Schmid gab es deshalb Überlegungen, wie man ausreichend Platz für die Verwaltung und zugleich einen abgetrennten Bereich für den Pfarrer schaffen könnte. Ein Anbau schien zeitweise die einzige Lösung zu sein. Einem solchen hätte man aber den Pfarrgarten opfern müssen. Ein Kleinod mitten in der Stadt. Davon waren Pfarrei, Stadt und Denkmalschützer wenig begeistert, so Füllenbach.

Stadtprediger zieht ins Pfarrhaus

Die Lösung lag schließlich in der Trennung von Wohn- und Amtssitz des Pfarrers. Bei seinem Amtsantritt war Stadtpfarrer Herbert Gugler wegen des damals schon geplanten Umbaus übergangsweise ins nahegelegene Stadtpredigerhaus an der Bahnhofstraße eingezogen, das einer kirchlichen Stiftung gehört. Der Stadtprediger wiederum wohnt derzeit in der ehemaligen Sozialstation beim Pfarrzentrum St. Michael am Anton-Kaluscha-Weg. Anstatt das Stadtpredigerhaus abzureißen und das Grundstück zu verkaufen, wie schon im Gespräch war, wird es nun dauerhaft Wohnsitz des Pfarrers. Die Baulast soll dann von der Stadt, die bislang verpflichtet ist, den Stadtprediger angemessen unterzubringen, auf die Kirche über. „Die Stadt hinterlässt das Haus in einem Zustand, mit dem man noch einige Jahre gut auskommen kann“, stellt Füllenbach dankbar fest. Dennoch soll das Gebäude noch „ein wenig ertüchtigt“ werden, wie er sagt. Den Treppenaufgang und den Innenanstrich spricht er an.

Von der getrennten Lösung konnte schließlich auch die Diözese überzeugt werden. Sie hatte lange daran festgehalten, dass der Pfarrer im Pfarrhaus wohnen soll. Damit das Pfarrhaus geistlich bewohnt bleibt, wird nun unterm Dach eine abgetrennte Wohnung für den Stadtprediger eingerichtet. In der geräumigen Wohnung sind auch ein Gäste- und ein eigenes Arbeitszimmer vorgesehen. In der Mansarde liegen teilweise die Balken frei. Dort lebte früher einmal die Pfarrhausfrau. Die steile Treppe, die dort hinaufführt, soll „entschärft“ werden, sagt Füllenbach. Ebenfalls unterm Dach bleibt das Pfarrarchiv. Die Rechnungen und Dokumente, die dort aufbewahrt werden, reichen bis ins 17. Jahrhundert zurück und zeugen von der Geschichte der Pfarrei und der zahlreichen Bruderschaften, die es früher gab.

Gästezimmer sollen entstehen

Im ersten Stock wird der Stadtpfarrer sein Büro haben, ebenso der Stadtprediger und die beiden pastoralen Mitarbeiter. Platz wäre auch für einen hauptamtlichen Verwaltungsmitarbeiter, sagt Füllenbach angesichts der wachsenden Fülle von Aufgaben. „Ich werde wohl der letzte ehrenamtliche Kirchenpfleger sein.“ Auch für den Mesner und den Kirchenmusiker könnten dann Arbeitsplätze eingerichtet werden. Zudem sind Gästezimmer, zum Beispiel für den Urlaubsvertreter des Stadtpfarrers, vorgesehen. „Das Haus wird multifunktionell“, freut sich Füllenbach. Im Erdgeschoss werden die Räume des Sekretariats etwas umgebaut. Ein Besprechungszimmer bleibt dort erhalten. Für einen barrierefreien Zugang zumindest ins Erdgeschoss wird eine Rampe sorgen. Für diese und für den Bauantrag an sich gab der Bauausschuss einstimmig seine Zustimmung.

Sehr erfreulich für die Pfarrei ist die finanzielle Seite des Projekts. Von den geschätzten 1,25 Millionen Euro Kosten trägt die Diözese die Kosten für den administrativen Teil des Gebäudes komplett, für die Stadtpredigerwohnung rund 80 Prozent. Der Kostenanteil der Pfarrei liegt damit deutlich unter 100000 Euro, so Füllenbach.

Der Bauantrag geht nun zunächst ans Landratsamt, das Genehmigungsbehörde ist. Dann sollen die Arbeiten ausgeschrieben werden. Mitte des Jahres, hofft Füllenbach, können die Arbeiten beginnen. Die Bauzeit werde grob geschätzt ein Jahr betragen.