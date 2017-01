2017-01-16 14:27:00.0

Neujahrsempfang Das Miteinander hebt die Lebensqualität in Pöttmes

Vor allem Vereine und Ehrenamtliche bereichern das kommunale Leben mit ihren Veranstaltungen. Bürgermeister Franz Schindele dankt einigen Mitbürgern besonders Von Vicky Jeanty

Über 80 Vereine unterschiedlichster Ausrichtung sorgten erneut dafür, dass das gemeinschaftliche Miteinander im vergangenen Jahr in und um Pöttmes abwechslungsreich und gesellig gelebt werden konnte. Im Rahmen des traditionellen Neujahrsempfangs am Freitagabend hob Bürgermeister Franz Schindele acht besonders verdienstvolle Mitbürger hervor.

Mit knapp hundert Anwesenden hatten sich deutlich weniger Gäste als sonst üblich im Kultursaal eingefunden. Man mutmaßte, dass es an den fehlenden Sportlern lag, deren Mannschaften in den vergangenen Jahren aufgrund ihrer Erfolge gewürdigt worden waren. Den Anwesenden dankte Schindele für ihr großes Engagement. Weit über 100 Veranstaltungen hatten 2016 das Gemeindeleben bereichert.

ANZEIGE

Aus dem vielfältigen Angebot hob Schindele zehn Ereignisse hervor, ohne damit, wie er ausdrücklich betonte, das Verdienst der Nicht-Erwähnten schmälern zu wollen. Unter der Rubrik Unterhaltung und Brauchtum stachen der Faschingsumzug, das Volksfest und das Marktfest, das 50. Jagdhornbläserjubiläum sowie das zehnjährige Bestehen der Oldtimerfreunde besonders hervor. Musikalisch bereichernd waren der Auftritt des Münchener Jugendsinfonieorchesters im Schorner Stadl und das traditionelle Adventssingen im Kultursaal in der Vorweihnachtszeit. Die Primiz von Thomas Schmid am Marktplatz war eine besonders eindrucksvolle kirchliche Zeremonie. Die Osterzhausener Kirche wurde rundum saniert, der Dorfplatz erneuert und die Feuerwehr bekam ein neues Feuerwehrauto. Gründe genug, um nach einem feierlichen Gottesdienst die Errungenschaften eigens zu feiern. Die schöne Ortschaft Schorn freute sich über den Sprung in die Bezirksebene. Die engagierte Dorfgemeinschaft will sich auch dieser Herausforderung mit gleichbleibender Dynamik stellen. Seit über 30 Jahren lebt die Partnerschaft zwischen La Haye-Pesnel und Pöttmes. Die Friedenssäule steht nun auch vor dem französischen Rathaus und wurde im Sommer von den beiden Bürgermeistern offiziell eingeweiht.

Hervorgehoben wurden mit dem Echsheimer Quirin Drexler und dem Schorner Florian Harlander zwei junge Männer, die sensationelle Erfolgserlebnisse in ihren Berufen erzielt haben. Drexler ist Deutschlands bester technischer Modellbauer, Harlander bester Raumausstatter. Den Stammzellenspendern Daniel Liebhart und Alexander Neumair dankte der Bürgermeister für ihr soziales Engagement und ihre praktizierte Nächstenliebe. Die Gundelsdorfer Vereine hatten eine Typisierungsaktion durchgeführt und mit den Einnahmen des Christkindlmarktes die Deutsche Knochenmarkspenderdatei unterstützt.

Mit der Silberdistel unserer Zeitung ausgezeichnet wurde vor Kurzem Helmut Schenke für seine großen Verdienste in Sachen Umwelt und Naturschutz. Schindele betonte den hohen Stellenwert der Ehrung auch in Bezug auf das soziale Zusammenleben in der Gemeinde. Schenke sei bereits der dritte Empfänger dieser Auszeichnung im Raum Pöttmes. 2004 war Melanie Drexler aus Echsheim als Anerkennung für ihre Pflege einer kranken Nachbarin geehrt worden. 2010 hatte die Osterzhausener Dorfgemeinschaft die Typisierungsaktion für den an Krebs erkrankten Georg Kohlhaupt initiiert. Das dokumentierte Miteinander trage zur Attraktivität und Lebensqualität der Gemeinde bei, die zudem als Fairtrade-Gemeinde als besonders umweltbewusst gelte, betonte der Bürgermeister.

Großes Lob gab es für die vorbildliche Jugendarbeit in den Vereinen. „Nur so kann der Fortbestand eurer Vereine zukünftig gesichert sein“, sagte Schindele. Er dankte unter anderem für die jährliche Ausrichtung des vielfältigen Kinderferienprogramms, das sehr gut angenommen werde. Mit 31000 Euro würdigte und bezuschusste die Gemeinde die Jugendarbeit.

Das Historische Marktfest Anfang Juli ist vom Aufwand her die größte Herausforderung für alle Beteiligten. Die Planungen laufen, man hoffe noch auf weitere Anmeldungen aus den Ortsteilen, so Schindele. Pfarrer Thomas Rein blickte bereits ins Jahr 2018 und gab eine Programmvorschau auf die geplante Missionarische Woche im Februar. Pfarrer Klemens Kieser verwies auf die Primiz des Echsheimers Tobias Seyfried, die am 1. Juli dieses Jahres im Ort zelebriert werde. Im Anschluss lud der Bürgermeister zum Büfett. Unter den Gästen waren Dritter Bürgermeister Thomas Huber, Kulturreferentin Ludwiga Baronin Herman und mehrere Gemeinderäte. Herbert Pukas sorgte für die musikalische Unterhaltung.

Beim Neujahrsempfang in Pöttmes wurden einige Bürger geehrt:

Dominikus Sturm ist seit 1989 erfolgreicher Schütze beim Schützenverein Edelweiß Reicherstein. Seit 15 Jahren führt er die Kasse.

Peter Harlander ist seit 25 Jahren Kassenwart bei der Jagdgenossenschaft Schorn.

Xaver Schury ist seit über 42 Jahren im Vorstand der Jagdgenossenschaft Schorn tätig. 1975 übernahm er das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden. 2001 wurde er zum Vorsitzenden gewählt.

Hermann Kühbacher ist seit 36 Jahren Vorsitzender des Sportvereins Handzell.

Quirin Drexler aus Echsheim ist Deutschlands bester Modellbauer.

Florian Harlander aus Schorn ist Deutschlands bester Raumausstatter.

Daniel Liebhart und Alexander Neumair sind Stammzellenspender.