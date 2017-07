2017-07-20 07:00:00.0

Gemeinderat Die Zwei-Minuten-Sitzung von Affing

Das Gremium ist am Dienstag nicht beschlussfähig, weil die Mehrheit abwesend ist. Insgesamt fehlen elf Kollegen. Einer mehr hätte gereicht. Das finden nicht alle lustig Von Carmen Jung

Es waren mehr Zuhörer anwesend als Gemeinderäte. Sie erlebten eine rekordverdächtige Sitzungsdauer: Die Affinger Gemeinderatssitzung war am Dienstag in zwei Minuten beendet. Mit zehn Mann inclusive Bürgermeister war nicht die Mehrheit des Gremiums vertreten. Deshalb blieb Gemeindechef Markus Winklhofer nichts anderes übrig, als die Sitzung förmlich zu eröffnen, um sie nach der Feststellung, „wir sind nicht beschlussfähig“, gleich wieder zu schließen.

Gemeinderäte wurden frühzeitig informiert

Vor zwei Wochen hatten die Gemeinderäte mit der Ladung für die Sitzung am 11. Juli die Vorwarnung erhalten, dass eine Woche später eine Zusammenkunft eingeschoben wird. Die Gemeinderäte seien also frühzeitig informiert gewesen, stellte Winklhofer im Gespräch mit unserer Zeitung fest. Eine Handvoll der Kollegen habe gleich abgewunken, die letzten Absagen folgten am Nachmittag vor der Sitzung. Zum Teil handelte es sich um Landwirte, die das schöne Wetter zur Arbeit nutzen wollten. Es waren allerdings auch drei Landwirte in der Sitzung anwesend.

Am Abend wartete der Gemeindechef eine Viertelstunde ab. Doch es kam niemand mehr. Elf Ratsmitglieder wären laut Geschäftsordnung die Mindestanzahl gewesen. Winklhofer musste deshalb die Sitzung abblasen. Ihm tat es vor allen Dingen um die Zuhörer Leid, darunter zahlreiche Feuerwehrler. Sie waren gekommen, weil es um Beschaffungen für die Feuerwehren gehen sollte.

Anwesende wenig erfreut

Er habe die Sitzung in guter Absicht angesetzt, um die langen Tageordnungen zu entzerren, nun werde die nächste Zusammenkunft umso länger dauern, bedauerte Winklhofer. Auch die anwesenden Gemeinderäte waren nicht erfreut, besonders weil mindestens ein Kollege unentschuldigt fehlte. Manfred Klostermair betonte, das sei nicht in Ordnung.

Dafür gab es kurzen Beifall in der Runde, der neben Klostermair und Winklhofer Paul Moll, Gerhard Faltermeier, Matthias Brandmeir, Gerald Eberl, Joseph Engelschalk, Georg Brandmeier, Josef Schmid und Josef Tränkl angehörten.

Immerhin: Auf der Tagesordnung standen keine Termingeschäfte. Man habe „Gottseidank nichts versäumt“, bilanzierte Winklhofer gestern. Er selbst war mit einigen Räten nach der geplatzten Sitzung in den Biergarten gegangen. Die Stimmung sei nicht die Allerbeste gewesen, berichtete er.