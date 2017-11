2017-11-22 18:30:00.0

Polizei Diebe stehlen Elektro-Schrott

Zwei Sammelstellen im Landkreis melden Einbrüche

Aichach/Hollenbach Im Wittelsbacher Land sind in diesen Tagen offenbar Schrottdiebe auf Tour. Die Aichacher Polizei berichtet von mehreren Fällen, die sich hier zugetragen haben. Zwischen Ende Oktober und 21. November kletterten unbekannte Täter insgesamt vier Mal über den Maschendrahtzaun an der Wertstoffsammelstelle in der Augsburger Straße in Aichach. Am Sammelbehälter für Elektrogeräte zwickten sie jeweils die Vorhängeschlösser auf und entwendeten eine nicht bekannte Menge an Elektroschrott. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 140 Euro, wobei allein 40 Euro an Sachschaden zu beklagen sind. Im Hollenbacher Ortsteil Schönbach hatten Unbekannte bereits zwischen Ende Oktober und 16. November in zwei Fällen an der Wertstoffsammelstelle das Bügelschloss am Zufahrtstor aufgezwickt. Die Polizei vermutet, dass es sich um dieselben Täter handeln könnte. Auf dem Schönbacher Gelände suchten die Unbekannten gezielt nur die beiden Sammelbehälter für Elektrogeräte auf, zwickten auch an diesen Behältern die Bügelschlösser auf und stahlen daraus eine nicht nachvollziehbare Menge an Elektroschrott. Nach Auskunft des Landratsamtes Aichach-Friedberg soll auch hier ein Schaden von insgesamt etwa 100 Euro entstanden sein. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Aichach unter Telefon 08251/8989-11 entgegen. (AN)