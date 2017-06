2017-06-26 20:52:00.0

Polizei Dieses Radler war ganz schön stark

Gegen ein Uhr wurde in der Nacht zum Montag eine 49-jährige Frau mit ihrem Auto bei Hofhegnenberg einer Fahrzeugkontrolle unterzogen.

In eine Alkoholkontrolle ist eine Frau in der Nacht zum Montag bei Hofhegnenbach geraten. Die Streifenbeamten merkten sofort an der Alkoholfahne, dass die Frau etwas getrunken hatte, berichtet die Polizei. Diese brachte vor, ein Radler getrunken zu haben. Der Alkotest ergab jedoch vor Ort ein Promille, der anschließende gerichtsverwertbare Alkotest auf der Dienststelle 0,86 Promille. Die Frau bekommt nun mindestens 500 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot.