2017-12-06 19:00:00.0

Polizeibericht Drei junge Randalierer auf dem Christkindlmarkt

Sie reißen in Aichach Christbaumkugeln ab und werfen damit, drehen Glühbirnen heraus - und wollen flüchten, als die Polizei kommt

Drei randalierende junge Männer hat eine aufmerksame Zeugin laut Polizei am Dienstagabend auf dem Aichacher Christkindlmarkt beobachtet. Sie sollen gegen 22 Uhr Christbaumkugeln von den geschmückten Bäumen gerissen, diese umher geworfen und Glühbirnen an einigen beleuchteten Ständen herausgedreht haben. Während einer der mutmaßlichen Täter, bei dem es sich laut Polizei um einen 17-jährigen Syrer handelt, vor Ort von einer Streife der Aichacher Polizei festgenommen wurde, gelang den beiden anderen die Flucht. Auf Anweisung der Polizei musste der 17-Jährige die Christbaumkugeln aufsammeln und die Glühbirnen wieder eindrehen. Anschließend wurde er seinen Eltern übergeben. Nach bisherigen Schätzungen dürfte ein Sachschaden im mittleren zweistelligen Bereich verursacht worden sein, so die Polizei. (AN)