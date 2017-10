2017-10-25 19:59:00.0

Polizeibericht Einbrecher dringt in Bäckerei ein

Unbekannter bricht in er Nacht zum Mittwoch in ein Geschäft in Odelzhausen ein. Dabei hat er wenig Erfolg

Offenbar wenig Glück hatte ein Unbekannter, der in der Nacht zum Mittwoch in eine Bäckerei in Odelzhausen eingebrochen ist. Wie die Polizei Dachau mitteilte, gelangte der Täter über eine Seitentür in das Geschäft in der Rudolf-Diesel-Straße. Drinnen durchwühlte er das Büro und den Kassenbereich. Nach derzeitigem Stand stahl der Einbrecher zwei Kasseneinschübe, die allerdings leer waren. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Hinweise an die Polizei Dachau unter 08131/561-0. (AN)