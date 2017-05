2017-05-17 12:28:00.0

Kreis Dachau Einbrecher lackiert sich bei Kerzenschein die Nägel

Während eine Familie in ihrem Haus in Bergkirchen-Günding schläft, bricht ein 55-Jähriger in aller Ruhe ein. Den Hausbewohnern bietet sich am nächsten Tag eine skurrile Szenerie.

Einen wahnwitzigen Einbruch erlebte eine Familie in Bergkirchen-Günding. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer (dpa)