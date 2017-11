2017-11-10 18:58:00.0

Polizeireport Einbrecher stehlen in Dasing zehn Euro aus Kaffeemaschine

Unbekannte Täter haben sich Zugang zu einem gewerblichen Gebäude in Dasing verschafft. Sie machten nur geringe Beute, hinterließen aber einen hohen Schaden.

In der Nacht auf Mittwoch verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem gewerblichen Gebäude in Dasing und stahlen zehn Euro aus der Kaffeemaschine, die sich im Aufenthaltsraum befand. Der Sachschaden des Einbruchs beläuft sich laut Polizeiangaben 1500 Euro. In der selben Nacht wurden bereits weitere Einbrüche im Gewerbegebiet in Dasing gemeldet (wir berichteten). (AN)