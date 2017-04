2017-04-05 12:30:00.0

Gastronomie Es gibt bald Pizza bei Maria Birnbaum in Sielenbach

Kloster-Gaststätte will noch vor Ostern neu eröffnen. Pilger, Radfahrer und Tagesausflügler kehren gerne dort ein. Der Bürgermeister hofft auf die Durchsetzungskraft des Wirts.

Noch vor Ostern will die Klostergaststätte bei der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach nach fast eineinhalb Jahren wieder eröffnen – mit italienischen Gerichten wie Pizza und Pasta. Wie Wallfahrts-Pater Bonifazius Heidel mitteilt, wurden die Räume bereits ab 1. April gepachtet – von Benedetto Fusco. Der Italiener ist auch Pächter eines Restaurants in Wiedenzhausen (Gemeinde Sulzemoos, Kreis Dachau).

Nachdem die Klostergaststätte seit Anfang 2016 ohne Pächter war, stehen derzeit noch Umbauarbeiten auf dem Programm. Die Küche wird aus finanziellen Gründen von Strom auf Gas umgestellt. Und auch weitere Modernisierungsarbeiten werden durchgeführt. Fünf Wirte führten bislang das Lokal seit der Eröffnung im Sommer 2000 – mit unterschiedlichem Erfolg. Während bereits bis 2013 ein Italiener Pächter war, gab es bis Ende 2015 gutbürgerliche Küche in Maria Birnbaum.

Der Sielenbacher Bürgermeister Martin Echter gibt sich hoffnungsvoll: „Der neue Wirt muss sich erst von unten nach oben kämpfen.“ Echter betont, dass Fusco es schaffen müsse, die Besucher, die jährlich mit circa 150 Bussen kommen, zu verpflegen. „Ich hoffe, dass es in Maria Birnbaum dann endlich gut läuft“, so Echter. Neben den Pilgern ist die Gaststätte mit Biergarten auch für Radler, Wanderer und Tagesausflügler im Wittelsbacher Land ein Ziel. (kiem)