2017-07-06 13:15:00.0

Live-Musik Feiern unter freiem Himmel

Das Noisehausen-Festival lockt mit großen Namen, in Radersdorf wird unter Vollmond getanzt und die Kultstätte des Reggae liegt in Wulfertshausen. K!ar.Text hat die Festivals in der Region für euch zusammengefasst. Wo es was neues gibt. Von philipp kiehl und Felicitas Lachmayr

Das Noisehausen-Festival auf dem Lenbachplatz in Schrobenhausen war im vergangenen Jahr ein großer Erfolg. Dieses Jahr werden 1500 Besucher in der Altstadt erwartet.

Der Juli verspricht heiß zu werden. Die Temperaturen steigen und mit ihnen auch die Spannung auf die Musik-Festivals in der Region. Ob elektronische Musik inklusive Seebrise, eine schwimmende Bühne, zeitloser Reggae oder rockig-markante Gitarrenriffs in der Altstadt Schrobenhausens – die Festivals bieten für alle Geschmäcker die passenden Leckerbissen. K!ar.Text stellt euch fünf Festivals aus der Region vor, bei denen sich ein Besuch lohnt.

Noisehausen-Festival in Schrobenhausen

„Was für ein Brett!“ heißt es voll überschwänglicher Vorfreude auf der Internetseite des Noisehausen- Festivals, das am Samstag, 29. Juli, stattfindet. Der Veranstalter Andreas Baierl stellt fest: „Das ist definitiv ein großer Name für Schrobenhausen. Wir sind alle sehr happy!“ Als Headliner kommt die festivalerprobte Musikgröße Madsen aus dem Wendland in Niedersachsen in die bayerische Kleinstadt Schrobenhausen. Nach langer Abstinenz findet das Rockfestival zum zweiten Mal seit langem wieder im Herzen der Altstadt ein festes zu Hause. Auf dem Lenbachplatz treten überregionale und regional bekannte Bands auf.

Die siebenköpfige Combo aus dem Aichacher Stadtteil Oberbernbach The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra hat sich dem tanzbaren Skapop verschrieben. Im Januar dieses Jahres erschien ihr neuestes Album King & Queen.

Erst im vergangenen Jahr hat sich die Rockband Pawn Painters im Schrobenhausener Westen formiert. Die fünf Jungs haben in ihrer jungen Geschichte schon einige Bandpreise eingeheimst. Als Lohn eröffnen sie das Festival.

Etwas länger – genauer gesagt seit zehn Jahren – tourt das Allgäuer Quartett Rainer von Vielen durch die Musiklandschaft. Die Band wartet auf mit einem musikalischen Spagat von „Hamburger Hafenklang bis Oberammergauer Heimatsound“, und Songtexten von „Dendemann bis Demokrit“, wie in ihrem Bandprofil steht. Sie nennen ihre Musik schlicht: Bastard-Pop.

Ein Highlight: The Whiskey Foundation aus München. Wabernde Bässe, schneidende Riffs, schleppende Beats – tief im Blues verwurzelt. Außerdem sind die Bands Huck Blues aus Berlin und The Prosecution aus Abensberg zu Gast. Ein Teil der Eintrittsgelder wird für einen guten Zweck gespendet.

Weitere Infos

Einlass ist um 15, Beginn um 15.30 Uhr, Für Kinder unter 13 Jahren ist der Eintritt frei. Tickets gibt es im Barbetrieb in Aichach oder online oder www.noisehausen.de. Bei schlechtem Wetter findet das Festival in der Alten Schweisserei in Schrobenhausen statt.

90er Party und Elektro bei Vollmond-Open-Air am Radersdorfer See

Unmittelbar an das Ufer des Radersdorfer Sees schmiegt sich die Festival-Bühne. Der Baggersee in der Marktgemeinde Kühbach ist zum zweiten Mal Kulisse des Vollmond-Open-Airs. Laut Mitteilung werden an beiden Tagen rund 1000 Leute erwartet. Das Fest soll damit größer werden als noch im vergangenen Jahr. Die Veranstalter haben daher einen Tag drangehängt. Am Freitag, 14. Juli, eröffnet DJ K-Louis das Open Air und holt den unverwechselbaren Vibe der 90er Jahre auf die Bühne. Am Samstag, 15. Juli, treten Danielle Diaz und Alex Schulz an das DJ-Pult. Im vergangenen Jahr war DJane Danielle Diaz auch schon dabei. Bekanntheit erlangte sie, als sie in der Elektro-Hochburg Ibiza neben Avicii, Afrojack und Carl Cox mit unverkennbaren Klängen des Deep & Tech House auflegte. Alex Schulz ist der zweite Headliner auf dem Vollmond Open Air am Samstag.

Weitere Infos

Beide Open Air Tage beginnen um 17 Uhr und enden um Mitternacht. Am Samstag gibt es ein Shuttle, der interessierte kostenlos ins M-Eins bringt. Tickets gibt es online unter www.eventbrite.com. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im M-Eins in Aichach statt. Die letzten Züge vom Radersdorfer See bis Aichach fahren an beiden Tagen um 23.34 und 0.59 Uhr.

Südufer-Festival in Friedberg

Das Festival findet am Freitag und Samstag, 21. und 22. Juli, zum ersten Mal statt und weckt Urlaubsstimmung. Direkt am Ufer des Friedberger Sees gelegen, spielen hier über 20 Live-Bands, darunter die israelische Band Lola Marsh und Claire aus München. Musikalisch hat das Festival aus dem Bereich Indie, Pop und Elektro einiges zu bieten. Auf dem Programm steht neben einem Graffiti-Workshop auch Wakeboard-Fahren. Highlight: Das DJ-Pult steht auf einer Bühne im Wasser.

Weitere Infos

Tickets gibt es online unter www.suedufer-festival.de. Beginn ist am Freitag: 14 Uhr, am Samstag gehts um 13 Uhr auf der Seebühne los und um 13.30 Uhr auf der Uferbühne.

Reggae-in-Wulf in Friedberg-Wulfertshausen

Dieses Festival ist ein Muss für alle Reggae-Fans aus der Region und hat seit seinem Start im Jahr 2000 schon fast Kultstatus erreicht. Am 28. und 29. Juli stehen hier unter anderem Mono & Nikitaman, Ska-Jah und Warrior King auf der Bühne. Neben einer Main Stage sind noch eine Dancehall-Stage und die Rockers-Corner aufgebaut.

Weitere Infos

Tickets online bei Ticketino. Für Kinder unter zwölf Jahren freier Eintritt. Jeder mit Zwei-Tages-Ticket kann dort auch sein Zelt ausbreiten. Nähere Informationen unter www.reggae-in-wulf.de.

Hoodstock-Open-Air in Mering am Badanger

Das Hoodstock-Festival feiert heuer in Mering Premiere. Am Wochenende vom 21. bis 22. Juli stehen regionale Rock-Bands und Rapper auf der Bühne. Initiator ist das Jugendparlament Friedberg.

Weitere Infos

Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter www.hoodstock-openair.de.